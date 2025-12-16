الثلاثاء 2025-12-16 10:54 م

مدارس جديدة تعلن تأخير دوامها الأربعاء

الثلاثاء، 16-12-2025 10:26 م

الوكيل الإخباري- قررت مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية، تأخير بدء الدوام المدرسي للطلبة حتى الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ الأربعاء.

وأكدت المديرية أن القرار الصادر عن مدير تربية البادية الجنوبية الدكتور عماد السفاسفة، وبالتنسيق مع محافظ معان خالد الحجاج، جاء في ظل الظروف الجوية السائدة، وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحفاظ على سلامة الطلبة والكادرين الإداري والتعليمي، مشيرةً إلى الاستمرار في متابعة الحالة الجوية أولاً بأول واتخاذ ما يلزم وفق المستجدات.

 

كما قررت مدير التربية والتعليم للواء البترا تهاني السلامين، وبالتنسيق مع متصرف اللواء تعليق دوام طلبة الصفوف الثلاث الأولى الأربعاء، وتأخير دوام الطلبة لباقي الصفوف، والهيئات الإدارية والتدريسية في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية هطل زخات من الأمطار الغزيرة أحيانا مع ساعات الصباح في المناطق الجنوبية ومدينة العقبة، محذرة من احتمالية تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.


كما توقعت الأرصاد الجوية هطل زخات مطرية ممزوجة بالثلج صباح الأربعاء على القمم الجبلية الجنوبية العالية لفترات قصيرة وسريعة.

 
 


