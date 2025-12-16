مدارس جديدة تعلن تأخير دوامها الأربعاء

وأكدت المديرية أن القرار الصادر عن مدير تربية البادية الجنوبية الدكتور عماد السفاسفة، وبالتنسيق مع محافظ معان خالد الحجاج، جاء في ظل الظروف الجوية السائدة، وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحفاظ على سلامة الطلبة والكادرين الإداري والتعليمي، مشيرةً إلى الاستمرار في متابعة الحالة الجوية أولاً بأول واتخاذ ما يلزم وفق المستجدات.
كما توقعت الأرصاد الجوية هطل زخات مطرية ممزوجة بالثلج صباح الأربعاء على القمم الجبلية الجنوبية العالية لفترات قصيرة وسريعة.
