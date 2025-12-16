مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية

11:13 م

الوكيل الإخباري- ناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، القضية الفلسطينية، حيث استمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من نائب المنسق الأممي الخاص بعملية السلام، رامز الأكبروف. اضافة اعلان





وقال الأكبروف إن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى بين الفلسطينيين، ونزوحًا جماعيًا، وتدميرًا واسع النطاق، لا سيما في مخيمات اللاجئين، مضيفًا أن استمرار وجود قوات الاحتلال "يتعارض مع الالتزامات بإنهاء الاحتلال غير القانوني".



وأدان هجمات المستوطنين، التي أصبحت أكثر "تواترًا وعنفًا"، وغالبًا ما تتم بحضور أو دعم قوات الأمن الإسرائيلية، وخاصة خلال موسم قطف الزيتون، مشددًا على ضرورة أن تمنع السلطات الإسرائيلية هذه الهجمات، "ومحاسبة الجناة، وضمان وصول المزارعين بأمان إلى أراضيهم".



وفيما يتعلق بالوضع في غزة، نعى المسؤول الأممي، اليوم، رضيعًا حديث الولادة يبلغ من العمر أسبوعين من خانيونس، والذي تُعد وفاته أول حالة مؤكدة ناجمة عن انخفاض حرارة الجسم في القطاع، مشددًا على أن الحفاظ على مساحة العمليات وتوسيعها للأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني، بما في ذلك من خلال تجديد تسجيل المنظمات غير الحكومية، أمر بالغ الأهمية.



وأعرب الأكبروف عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني في القطاع، الذي وصفه بـ"الكارثي"، مشيرًا إلى الأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية.



وقال إن وصول المساعدات الإنسانية ما يزال مقيدًا، حيث تواجه قوافل الإغاثة عقبات لوجستية وأمنية، داعيًا جميع الأطراف إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق.

