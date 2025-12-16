الأردن يعزي مصر بضحايا حادث غرق قارب هجرة غير شرعية قرب جزيرة كريت

11:52 م

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا غرق قارب هجرة غير شرعية بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمفقودين. اضافة اعلان



‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا النجاة للمفقودين.



كما أعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا من الجنسيات الأخرى الذين كانوا على متن القارب.

