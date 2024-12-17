مجلس الوزراء يعقد جلسته في الزرقاء اليوم

وكان مجلس الوزراء قد عقد جلستين في المحافظات خلال الشهرين الماضيين، كانت الأولى في الكرك والثانية في إربد.
وتوجه رئيس الوزراء جعفر حسان وفريقه الوزاري صباح اليوم الثلاثاء ‘لى الزرقاء.
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