 
الثلاثاء 2024-12-17 09:34 ص
 

مجلس الوزراء يعقد جلسته في الزرقاء اليوم

ا
أرشيفية
الثلاثاء، 17-12-2024 08:51 ص

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ثالث جلساته في المحافظات، وذلك في محافظة الزرقاء، بحضور المجالس المنتخبة والهيئات المدنية في المحافظة.

اضافة اعلان


وكان مجلس الوزراء قد عقد جلستين في المحافظات خلال الشهرين الماضيين، كانت الأولى في الكرك والثانية في إربد.


وتوجه رئيس الوزراء جعفر حسان وفريقه الوزاري صباح اليوم الثلاثاء ‘لى الزرقاء.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية عن مقبرة جماعية

عربي ودولي الكشف عن تفاصيل صادمة حول مقبرة جماعية في سوريا تحوي 100 ألف جثة

ا

عربي ودولي مقتل قائد في الجيش الروسي بانفجار في موسكو

وزارة الصناعة والتجارة

أخبار محلية عطاء لأعمال التحميل والتنزيل في 4 محافظات

عناصر من الشرطة النيجرية في عملية تمشيط بإحدى المناطق التجارية في لاغوس

عربي ودولي اعتقال مئات المحتالين النيجيريين والأجانب في العملات المشفرة بلاغوس

ا

عربي ودولي مقتل شخصين بانفجار في شرق موسكو

العلم الروسي لا يزال مرفوعا في ميناء طرطوس

عربي ودولي "تعليمات" للفصائل بشأن التعامل مع القوات الروسية في سوريا

ا

أخبار محلية مجلس الوزراء يعقد جلسته في الزرقاء اليوم

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان يمدد قرار الغاء الفائدة على اشتراكات منشآت القطاع السياحي



 




الأكثر مشاهدة