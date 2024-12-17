مجلس الوزراء يعقد جلسته في الزرقاء اليوم

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ثالث جلساته في المحافظات، وذلك في محافظة الزرقاء، بحضور المجالس المنتخبة والهيئات المدنية في المحافظة.

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وكان مجلس الوزراء قد عقد جلستين في المحافظات خلال الشهرين الماضيين، كانت الأولى في الكرك والثانية في إربد.