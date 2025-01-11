مجلس الوزراء يقر نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية

10:02 م

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الوكيل الإخباري- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة الدكتور جعفر حسان، بشكل مبدئي نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 وإحالته للجنة القانونية في ديوان التشريع والرأي لغايات السير باقراره. اضافة اعلان





ويحدد النظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وعدد وظائفها ومسمياتها المرصودة مخصصاتها في قانون الموازنة العامة.



وبلغ عدد الوظائف المحدثة لغايات التعيين لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية (7732) وظيفة منها (3000) وظيفة لوزارة التربية والتعليم، و(2000) وظيفة لوزارة الصحة، و(2732) وظيفة لباقي الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.



والجدير بالذكر أن مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 ينسجم مع متطلبات تطبيق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 خاصة المتعلقة منها بالتقييم الكمي والموضوعي للوظائف وصفة التعيين.