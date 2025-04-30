مجلس محافظة إربد يقر مناقلات مالية لمشاريع تنموية وخدمية

الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس محافظة إربد خلال جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني، عددا من المناقلات المالية ضمن موازنته للعام الحالي لمشاريع خدمية وتنموية في قطاعات مختلفة.

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ووافق المجلس على إجراء مناقلات مالية لمشاريع تتبع مديرية شباب إربد لغاية تسديد الذمم المالية المستحقة على قطاع الشباب، شملت نقل مبلغ 35 ألف دينار من مخصصات إنشاء ملعب خماسي في بلدة المخيبا التحتا لعدم وجود أرض، ونقل مبلغ 15 ألف دينار من مخصصات إنشاء ملعب نادي شباب بشرى بسبب إنجاز المشروع، إضافة إلى نقل 10 آلاف دينار من مخصصات صيانة الأندية في لواء الكورة.



وقرر المجلس إلغاء تخصيص مبلغ 40 ألف دينار كانت مخصصة ضمن موازنة العام الحالي؛ لغاية مشروع بناء مبنى منتدى كفر يوبا الثقافي بلواء غرب إربد، جراء عدم موافقة وزارة الثقافة باعتبار أن المنتدى هيئة مستقلة ماليا وإداريا.



وصوت المجلس، بحضور مدير ثقافة إربد سلطان الزغول، لصالح توزيع مخصصات البناء لغاية صيانة مرافق ثقافية بقيمة 20 ألف دينار، و 15 ألف دينار كدعم لفعاليات المنتديات الثقافية في المحافظة، فيما تم تخصيص 5 آلاف دينار كدعم لمنتدى كفر يوبا الثقافي.



ورفض المجلس طلب مديرية الثقافة تحويل المبلغ المخصص في الموازنة لجمعية الابتكار بقيمة 10 آلاف دينار لصالح تنفيذ مشاريع متنوعة خاصة بالطفل بالتعاون مع هيئات ثقافية.



كما أقر المجلس إجراء مناقلات مالية على موازنة العام الحالي بطلب من مديرية زراعة إربد لتسديد التزامات مالية، شملت نقل مبلغ 26,265 ألف دينار من مخصصات مشروع حفر آبار داخل وخارج التنظيم في منطقة النعيمة، ونقل مبلغ 30 ألف دينار من مخصصات مشروع مماثل في منطقة الصريح، إضافة إلى نقل مبلغ 7 آلاف دينار من مخصصات مشروع شراء خراطيم بلاستيكية في علعال إلى مشروع حفر آبار زراعية في منطقة مرو.



ورفض المجلس إجراء مناقلات مالية بقيمة 40 ألف دينار مخصصة لمشاريع صيانة أبنية مدرسية في قطاع التربية والتعليم.