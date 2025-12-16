نجوم النشامى يرفعون راية الأردن في الاستوديوهات الخليجية

06:27 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757509 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- برز محللون رياضيون أردنيون في مجالس التحليل الرياضي الخليجية خلال منافسات كأس العرب، مؤكدين حضورهم المهني والوطني في تحليل مباريات المنتخب الوطني الأردني "النشامى" ، الذي نجح في بلوغ المباراة النهائية. اضافة اعلان





وخلال الاستوديوهات التحليلية، دافع كل من الكابتن حاتم عقل، والكابتن عثمان الحسنات، والكابتن خالد سعد عن المنتخب الوطني، وأبدوا ثقة واضحة بقدرة النشامى على تحقيق الانتصارات، في وقت توقّع فيه عدد من المحللين الآخرين خروج المنتخب أو خسارته في مراحل متقدمة من البطولة.



وأكد المحللون الأردنيون، عبر قراءات فنية متعمقة، أن وصول النشامى إلى نهائي كأس العرب لم يكن محض صدفة أو "ضربة حظ"، بل جاء نتيجة عمل تراكمي مستمر، وتخطيط فني واضح، وإدارة حكيمة، انعكست على الانضباط التكتيكي، والروح القتالية، والانسجام بين عناصر المنتخب.



وشددوا على أن المنتخب الوطني قدّم في البطولة مستويات ثابتة ومتطورة، عكست نضجًا فنيًا وقدرة على التعامل مع الضغوط، وهو ما أهّله بجدارة للوصول إلى النهائي ومنافسة أحد أقوى منتخبات البطولة.



ولاقت مواقف المحللين الأردنيين تقديرًا واسعًا من الشارع الرياضي الأردني، حيث وجّه الأردنيون كلمات شكر واعتزاز لهؤلاء المحللين، مثمنين دورهم في الدفاع عن المنتخب الوطني في المنصات الإعلامية الخليجية، وتقديم صورة مهنية ومنصفة عن كرة القدم الأردنية.



ويأمل الشارع الرياضي الأردني أن يواصل النشامى مشوارهم التاريخي في كأس العرب، وتحقيق نتيجة إيجابية في النهائي أمام المنتخب المغربي، تتويجًا لمسيرة مميزة أكدت مكانة الكرة الأردنية على الساحة العربية.

تم نسخ الرابط





