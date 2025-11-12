مجلس محافظة عجلون يقر موازنة 2026 بأكثر من 7 ملايين دينار

وقال رئيس لجنة المجلس معاوية عناب، إن الموازنة جاءت منسجمة مع احتياجات وأولويات المحافظة وتركز على تحقيق العدالة في توزيع المشاريع والخدمات بعيدا عن المحاصصة، بما يسهم في تلبية متطلبات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح أن قطاع الصحة وتحديدا مستشفى الإيمان الحكومي، حظي بأعلى المخصصات بواقع 975 ألف دينار، تلاه قطاع الأشغال العامة بمبلغ 970 ألف دينار، ثم قطاع المياه والصرف الصحي بمبلغ 470 ألف دينار.
وأضاف أن مخصصات قطاع الإدارة المحلية بلغت 368 ألف دينار، فيما خصص لقطاع التربية والتعليم 300 ألف دينار، وللتنمية الاجتماعية 175 ألف دينار، وللشباب والرياضة 160 ألف دينار.
وأشار إلى أنه جرى تخصيص 70 ألف دينار لكل من قطاعي الزراعة والسياحة، و55 ألف دينار لقطاع البيئة، و50 ألف دينار لقطاع الآثار العامة و40 ألف دينار لوزارة العدل (قصر العدل) و30 ألف دينار لقطاع الثقافة، و20 ألف دينار لكل من قطاعي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والتدريب المهني.
وأكد عناب أن المجلس حرص على إعداد الموازنة بطريقة تراعي أولويات التنمية واحتياجات المواطنين في جميع مناطق المحافظة، ضمن إطار متوازن يسهم في دعم القطاعات الحيوية وتحسين مستوى الخدمات العامة.
