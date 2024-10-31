مجلس هيئة الاعتماد يقر تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

الوكيل الإخباري- أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، أمس الأربعاء، تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات، والاستمرار في منح كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا شهادة ضمان الجودة.

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ووافق المجلس على تسكين المؤهلات، بكالوريوس، الجغرافيا، في الجامعة الأردنية، والعلاج الوظيفي، في جامعة العلوم والتكنولوجيا، والتربية الخاصة، وتربية الطفل، والتربية البدنية، ومعلم صف، وماجستير، المناهج العامة، ومناهج اللغة الانجليزية، والاجتماعيات، والرياضيات، والعلوم، والإدارة التربوية، في جامعة آل البيت، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى التاسع)، ودبلوم عالي، صعوبات التعلم، والتربية، والإدارة المدرسية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى الثامن) في جامعة آل البيت.



ووافق المجلس، على تسكين المؤهلات، بكالوريوس، الهندسة المدنية، في جامعة عمان الأهلية، وتغذية سريرية وحميات، في جامعة البترا، والعلوم الطبية المخبرية، في جامعة جرش، والتصميم الداخلي، والتصميم الجرافيكي، في جامعة الزرقاء، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع).

كما وافق على تسكين برنامج الدبلوم المتوسط التقني في مؤهل الحوسبة والتقنيات الرقمية للتخصصات التالية (الشبكات السحابية، البرمجة التطبيقية، تحليل البيانات، الأمن السيبراني، البرمجيات التطبيقية، الأرشفة الرقمية، شبكات الحاسوب، المعلوماتية الصحية، فني تعليم إلكتروني، الذكاء الاصطناعي) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السادس) في جامعة البلقاء التطبيقية، والكليات الجامعية المتوسطة التابعة لها.



ووافق على تسكين برنامج الدبلوم المتوسط التقني في مؤهل التقنيات الصحية للتخصصات التالية (فني فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية، فني تعقيم، فني أطراف اصطناعية وأجهزة طبية مساندة، فني تقنيات سمعية، فني الكلى الاصطناعية، فني معالجة تنفسية) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السادس) في جامعة البلقاء التطبيقية والكليات الجامعية المتوسطة التابعة لها.

كما وافق على تسكين برنامج الدبلوم المتوسط التقني في مؤهل الإسعاف الفوري لتخصص (السجل الطبي ) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السادس) في جامعة البلقاء التطبيقية والكليات الجامعية المتوسطة التابعة لها.