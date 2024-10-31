مجلس هيئة الاعتماد يقر تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

ووافق المجلس على تسكين المؤهلات، بكالوريوس، الجغرافيا، في الجامعة الأردنية، والعلاج الوظيفي، في جامعة العلوم والتكنولوجيا، والتربية الخاصة، وتربية الطفل، والتربية البدنية، ومعلم صف، وماجستير، المناهج العامة، ومناهج اللغة الانجليزية، والاجتماعيات، والرياضيات، والعلوم، والإدارة التربوية، في جامعة آل البيت، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى التاسع)، ودبلوم عالي، صعوبات التعلم، والتربية، والإدارة المدرسية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى الثامن) في جامعة آل البيت.
ووافق المجلس، على تسكين المؤهلات، بكالوريوس، الهندسة المدنية، في جامعة عمان الأهلية، وتغذية سريرية وحميات، في جامعة البترا، والعلوم الطبية المخبرية، في جامعة جرش، والتصميم الداخلي، والتصميم الجرافيكي، في جامعة الزرقاء، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع).
كما وافق على تسكين برنامج الدبلوم المتوسط التقني في مؤهل الحوسبة والتقنيات الرقمية للتخصصات التالية (الشبكات السحابية، البرمجة التطبيقية، تحليل البيانات، الأمن السيبراني، البرمجيات التطبيقية، الأرشفة الرقمية، شبكات الحاسوب، المعلوماتية الصحية، فني تعليم إلكتروني، الذكاء الاصطناعي) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السادس) في جامعة البلقاء التطبيقية، والكليات الجامعية المتوسطة التابعة لها.
ووافق على تسكين برنامج الدبلوم المتوسط التقني في مؤهل التقنيات الصحية للتخصصات التالية (فني فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية، فني تعقيم، فني أطراف اصطناعية وأجهزة طبية مساندة، فني تقنيات سمعية، فني الكلى الاصطناعية، فني معالجة تنفسية) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السادس) في جامعة البلقاء التطبيقية والكليات الجامعية المتوسطة التابعة لها.
كما وافق على تسكين برنامج الدبلوم المتوسط التقني في مؤهل الإسعاف الفوري لتخصص (السجل الطبي ) في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السادس) في جامعة البلقاء التطبيقية والكليات الجامعية المتوسطة التابعة لها.
ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، طب الأسنان، وماجستير، التركيبات السنية الثابتة والمتحركة/ جراحة الفم والفكين، وتقويم الأسنان السريري، وطب أسنان الأطفال، والمعالجة اللبية السريرية، ودكتوراه، التركيبات السنية، في الجامعة الأردنية.
وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس وماجستير، نظم المعلومات الحاسوبية، وبكالوريوس، علم البيانات والذكاء الاصطناعي، في جامعة اليرموك، وبكالوريوس، وماجستير، إدارة الأعمال، والإدارة، والإدارة الاستراتيجية، والمحاسبة، وبكالوريوس، نظم المعلومات الإدارية، وتكنولوجيا معلومات الأعمال، وبكالوريوس، المحاسبة وقانون الأعمال، وتمويل ومصارف، وماجستير، التمويل، وبكالوريوس وماجستير، إدارة الموارد البشرية، في جامعة عمان العربية.
ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط، أمن المعلومات والشبكات، والتسويق الالكتروني، والمحاسبة، وبكالوريوس، المحاسبة، في جامعة البلقاء التطبيقية.
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