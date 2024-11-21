محافظ الطفيلة يطلع على برامج مديرية الثقافة

وأشار الزيود، خلال جولة تفقدية على مديرية ثقافة الطفيلة، اطلع خلالها بحضور مديرها الدكتور سالم الفقير، على أبرز منجزات المديرية والأنشطة والفعاليات والبرامج التدريبية التي تقدمها، إلى الدور الريادي الذي تعكف على تنفيذه المديرية في الارتقاء بالواقع الثقافي وتعزيزه من خلال توفير كافة الإمكانات المتاحة وتوظيف الثقافة في معالجة القضايا المجتمعية وحياة الناس اليومية في إطار المفهوم الشامل للثقافة، فضلاً عما تقوم به من دورات متخصصة في رعاية المبدعين.
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