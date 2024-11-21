محافظ الطفيلة يطلع على برامج مديرية الثقافة

الوكيل الإخباري- أكد محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، أهمية الحراك الثقافي في إثراء الحياة الثقافية والاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال مديريات الثقافة والهيئات الثقافية، وضرورة رفدها بمقومات النجاح اللازمة ومنحها الدور الكافي والفرصة الملائمة لتعزيز الحركة الثقافية والارتقاء بها.

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