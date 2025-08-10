محافظ معان يدعو للالتزام بتعليمات السلامة في ظل ارتفاع الحرارة

وشدد الحجاج على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية لحماية عمال الوطن والفرق العاملة ميدانيا من مخاطر ضربات الشمس.
وأشار إلى ضرورة الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية السائدة، والتي قد تتضمن حالات من عدم الاستقرار الجوي المثيرة للغبار، إضافة إلى احتمالية تساقط الأمطار في بعض المناطق، متمنيا السلامة للجميع.
