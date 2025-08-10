الأحد 2025-08-10 06:12 م
 

محافظ معان يدعو للالتزام بتعليمات السلامة في ظل ارتفاع الحرارة

ف
أرشيفية
 
الأحد، 10-08-2025 06:05 م

الوكيل الإخباري- أكد محافظ معان خالد الحجاج، اليوم الأحد، ضرورة التزام المواطنين والعاملين في الميدان بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية والدفاع المدني، في ظل ارتفاع درجات الحرارة المعلن عنه من قبل دائرة الأرصاد الجوية، حفاظا على سلامة الأفراد والممتلكات.

اضافة اعلان


وشدد الحجاج على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية لحماية عمال الوطن والفرق العاملة ميدانيا من مخاطر ضربات الشمس.


وأشار إلى ضرورة الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية السائدة، والتي قد تتضمن حالات من عدم الاستقرار الجوي المثيرة للغبار، إضافة إلى احتمالية تساقط الأمطار في بعض المناطق، متمنيا السلامة للجميع.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية حظر العمل من الساعة 12- ظهرا وحتى 4 عصرا لأعمال محددة خلال موجة الحر

ف

أخبار محلية محافظ معان يدعو للالتزام بتعليمات السلامة في ظل ارتفاع الحرارة

ل

اقتصاد محلي الجغبير: تطوير الصناعة الوطنية يتطلب مشاركة جميع الصناعيين

تعبيرية

أخبار محلية الأردنيّة" تحوّل دوام الطلبة ليومي الثلاثاء والأربعاء عن بُعد بسبب الحرارة

قطر تحبط أكبر عملية تهريب أسلحة في تاريخها وتوقف شبكة إجرامية خطيرة

عربي ودولي قطر تحبط أكبر عملية تهريب أسلحة في تاريخها وتوقف شبكة إجرامية خطيرة

ل

شؤون برلمانية رئيس لجنة "مالية الأعيان" يزور البريد الأردني

ل

أخبار محلية أوائل المملكة يكشفون أسرار تفوقهم في الثانوية العامة

ل

شؤون برلمانية نواب يزورون قرية الأطفال في إربد



 
 





الأكثر مشاهدة