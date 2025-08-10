محافظ معان يدعو للالتزام بتعليمات السلامة في ظل ارتفاع الحرارة

الوكيل الإخباري- أكد محافظ معان خالد الحجاج، اليوم الأحد، ضرورة التزام المواطنين والعاملين في الميدان بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية والدفاع المدني، في ظل ارتفاع درجات الحرارة المعلن عنه من قبل دائرة الأرصاد الجوية، حفاظا على سلامة الأفراد والممتلكات.

وشدد الحجاج على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية لحماية عمال الوطن والفرق العاملة ميدانيا من مخاطر ضربات الشمس.