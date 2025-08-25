الإثنين 2025-08-25 03:15 م
 

مدير الأمن العام يتابع اليوم التدريبي "عين الصقر" ويثني على كفاءة التشكيلات المشاركة

مدير الأمن العام يتابع اليوم التدريبي "عين الصقر" ويثني على كفاءة التشكيلات المشاركة
مدير الأمن العام يتابع اليوم التدريبي "عين الصقر" ويثني على كفاءة التشكيلات المشاركة
 
الإثنين، 25-08-2025 02:14 م
الوكيل الإخباري-   تابع مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم التدريبي "عين الصقر"، الذي أقيم في مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية بمشاركة مختلف وحدات وتشكيلات المديرية.اضافة اعلان


واشتملت فعاليات اليوم التدريبي على عدّة فرضيات عملياتية تحاكي سيناريوهات أمنيّة متعددة، إلى جانب عروض ميدانية متقدّمة، عكست مستوى الاحتراف والجاهزية العالية لدى المشاركين .

ونقل اللواء المعايطة تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، إلى المشاركين، مشيداً بالأداء المتميز الذي أظهروه في التنفيذ والتنسيق، الذي يجسّد كفاءة الوحدات الأمنيّة واستعدادها للتعامل مع مختلف التحديات.

وأكّد مدير الأمن العام أن مثل هذه الأيام التدريبية تعكس نهج المديرية في التدريب النوعي المستمر، بما يعزز قدراتها في حماية الأرواح والممتلكات، والارتقاء بمستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف الأحداث، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والحماية المدنية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس النواب يؤكد عمق العلاقات الأردنية المصرية

شؤون برلمانية رئيس النواب يؤكد عمق العلاقات الأردنية المصرية

fry

أخبار الشركات اختتام بطولة كابيتال بنك للجولف في عمّان

لىلىلى

طب وصحة دراسة: فقدان أوميغا 3 لدى النساء قد يفسر ارتفاع إصابتهن بالزهايمر

اىفل

طب وصحة نظام غذائي صحي يضاعف تركيز الطلاب قبل بدء العام الدراسي

حججححج

طب وصحة تناول اللوز يوميا قد يقلل من تلف الخلايا ويطيل العمر الصحي

بل

أخبار الشركات "زين" تتوسّع إقليمياً في برنامجها ZGI لتمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في أسواق المنطقة

تعبيرية

أخبار محلية التربية: استحداث 55 غرفة صفية للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر للعام 2025 - رابط



 
 





الأكثر مشاهدة