مدير الأمن العام يتابع اليوم التدريبي "عين الصقر" ويثني على كفاءة التشكيلات المشاركة

واشتملت فعاليات اليوم التدريبي على عدّة فرضيات عملياتية تحاكي سيناريوهات أمنيّة متعددة، إلى جانب عروض ميدانية متقدّمة، عكست مستوى الاحتراف والجاهزية العالية لدى المشاركين .
ونقل اللواء المعايطة تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، إلى المشاركين، مشيداً بالأداء المتميز الذي أظهروه في التنفيذ والتنسيق، الذي يجسّد كفاءة الوحدات الأمنيّة واستعدادها للتعامل مع مختلف التحديات.
وأكّد مدير الأمن العام أن مثل هذه الأيام التدريبية تعكس نهج المديرية في التدريب النوعي المستمر، بما يعزز قدراتها في حماية الأرواح والممتلكات، والارتقاء بمستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف الأحداث، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والحماية المدنية.
