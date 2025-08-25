الإثنين 2025-08-25 05:13 م
 

جائزة الحسن للشباب تختتم معسكرا لمشاركات من إقليم الجنوب

الوكيل الإخباري-   اختتمت جائزة الحسن للشباب، اليوم الاثنين، فعاليات مخيم وزارة التربية والتعليم (البرونزي – إناث) لإقليم الجنوب، والذي أُقيم في معسكر الجائزة.

وتخلل المخيم على مدار 4 أيام متتالية، العديد من الأنشطة الهادفة، منها تنفيذ نشاط رياضي على مضمار استاد عمان الدولي، تلاه زيارة إلى صرح الشهيد، إضافة إلى عقد مجموعة من المحاضرات التوعوية التي شملت موضوعات حول آفة التدخين، والإسعافات الأولية، والجرائم الإلكترونية.

 

وتضمن البرنامج محاضرة تعريفية عن نظام "ORB" قدمها كادر جائزة الحسن للشباب، وزيارة إلى كل من متحف الدبابات ومتحف الأردن.

 
 
