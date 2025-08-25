الإثنين 2025-08-25 05:13 م
 

محافظ الكرك يتفقد مشروع مدرسة الربة الثانوية للبنين

الكرك
الكرك
 
الإثنين، 25-08-2025 03:31 م

الوكيل الإخباري-    تفقد محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، اليوم الاثنين، مشروع مدرسة الربة الثانوية للبنين، الذي نفذ ضمن إطار المبادرات الملكية، تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

واستمع الشريف، بحضور متصرف لواء القصر عصمت القرالة، ورئيس لجنة بلدية شيحان المهندس بهجت الرواشدة، إلى إيجاز حول المراحل النهائية للمشروع، والطاقة الاستيعابية للمدرسة، وعدد المختبرات والغرف الصفية.


وثمن محافظ الكرك جهود جميع الجهات القائمة على تنفيذ هذا المشروع التعليمي الحيوي، مؤكدا أنه يشكل إضافة نوعية في توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للطلبة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، التي تعد ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتقدمها.

 
 
