محافظ الكرك يتفقد مشروع مدرسة الربة الثانوية للبنين

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، اليوم الاثنين، مشروع مدرسة الربة الثانوية للبنين، الذي نفذ ضمن إطار المبادرات الملكية، تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

اضافة اعلان



واستمع الشريف، بحضور متصرف لواء القصر عصمت القرالة، ورئيس لجنة بلدية شيحان المهندس بهجت الرواشدة، إلى إيجاز حول المراحل النهائية للمشروع، والطاقة الاستيعابية للمدرسة، وعدد المختبرات والغرف الصفية.