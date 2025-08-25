الشبلي: الأردن مستمر بإرسال المساعدات إلى غزة رغم محاولات تعطيل وصولها

الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، أن المستوطنين الإسرائيليين يتجمعون أحياناً لتعطيل وصول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار جهود الأردن لضمان إيصال المعونات الإنسانية إلى المحتاجين.

اضافة اعلان



وقال الشبلي ، إن الأردن أرسل منذ بداية الحرب نحو 8455 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقاً عالياً لضمان إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن الهيئة قامت بالتعاون مع غرفة تجارة إربد، بتوزيع 20 ألف وجبة ساخنة في شمال قطاع غزة خلال أقل من شهر، داعيا إلى تشكيل تحالفات إنسانية لدعم إرسال المساعدات الإغاثية بشكل أكبر إلى القطاع.