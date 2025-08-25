الشبلي: الأردن مستمر بإرسال المساعدات إلى غزة رغم محاولات تعطيل وصولها

وقال الشبلي ، إن الأردن أرسل منذ بداية الحرب نحو 8455 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقاً عالياً لضمان إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الهيئة قامت بالتعاون مع غرفة تجارة إربد، بتوزيع 20 ألف وجبة ساخنة في شمال قطاع غزة خلال أقل من شهر، داعيا إلى تشكيل تحالفات إنسانية لدعم إرسال المساعدات الإغاثية بشكل أكبر إلى القطاع.
وأكد الشبلي أن جهود الأردن مستمرة لضمان وصول المعونات الإنسانية رغم التحديات، مع التركيز على تقديم الدعم الغذائي والإغاثي للمتضررين في غزة.
-
أخبار متعلقة
-
سيناتور أميركية: الأردن يسهل المساعدات للقطاع ويعزز استقرار الشرق الأوسط
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي أبو الفول والعدوان
-
جلسة حوارية في الكرك تناقش قانون الإدارة المحلية
-
مجلس محافظة جرش يناقش موازنة 2026
-
الأردن: انتهاكات المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى تصعيد غير مقبول
-
جائزة الحسن للشباب تختتم معسكرا لمشاركات من إقليم الجنوب
-
محافظ الكرك يتفقد مشروع مدرسة الربة الثانوية للبنين
-
الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة