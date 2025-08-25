الإثنين 2025-08-25 05:13 م
 

الشبلي: الأردن مستمر بإرسال المساعدات إلى غزة رغم محاولات تعطيل وصولها

قافلة مساعدات برية إلى قطاع غزة
قافلة مساعدات برية إلى قطاع غزة
 
الإثنين، 25-08-2025 03:40 م

الوكيل الإخباري-   أكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، أن المستوطنين الإسرائيليين يتجمعون أحياناً لتعطيل وصول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار جهود الأردن لضمان إيصال المعونات الإنسانية إلى المحتاجين.

وقال الشبلي ، إن الأردن أرسل منذ بداية الحرب نحو 8455 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقاً عالياً لضمان إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات خلال الفترة المقبلة.


وأضاف أن الهيئة قامت بالتعاون مع غرفة تجارة إربد، بتوزيع 20 ألف وجبة ساخنة في شمال قطاع غزة خلال أقل من شهر، داعيا إلى تشكيل تحالفات إنسانية لدعم إرسال المساعدات الإغاثية بشكل أكبر إلى القطاع.


وأكد الشبلي أن جهود الأردن مستمرة لضمان وصول المعونات الإنسانية رغم التحديات، مع التركيز على تقديم الدعم الغذائي والإغاثي للمتضررين في غزة.

 
 
