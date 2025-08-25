الإثنين 2025-08-25 05:12 م
 

الأردن: انتهاكات المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى تصعيد غير مقبول

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الإثنين، 25-08-2025 04:22 م

الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، الاقتحامات والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها المستوطنون والمتطرفون للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وقيامهم بممارسات استفزازية داخل الحرم القدسي الشريف من ضمنها النفخ في البوق داخله، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال؛ باعتباره انتهاكًا صارخًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتدنيسًا لحرمته، وتصعيدًا استفزازيًّا غير مقبول.

اضافة اعلان


وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة من عواقب استمرار هذه الانتهاكات، مؤكّدًا على أن استمرارها بالصورة الممنهجة التي يقوم بها المتطرفون وبموافقة وتسهيل من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس تعدّ مؤشرًا خطيرًا على مقامرات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة باستقرار وأمن المنطقة وتجاوزاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها.


وشدّد السفير القضاة أنه لا سيادة لإسرائيل على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مؤكّدًا رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قِبَل المستوطنين المتطرفين وبعض المسؤولين الإسرائيليين، باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لفرض وقائع بالقوة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية العثور على جثة فتاة مدفونة بعمق 3 أمتار في العاصمة

عضو مجلس الشيوخ الأميركي جين شاهين

أخبار محلية سيناتور أميركية: الأردن يسهل المساعدات للقطاع ويعزز استقرار الشرق الأوسط

الكرك

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرتي أبو الفول والعدوان

قلعة الكرك

أخبار محلية جلسة حوارية في الكرك تناقش قانون الإدارة المحلية

مجلس محافظة جرش يناقش موازنة 2026

أخبار محلية مجلس محافظة جرش يناقش موازنة 2026

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن: انتهاكات المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى تصعيد غير مقبول

جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب تختتم معسكرا لمشاركات من إقليم الجنوب

قافلة مساعدات برية إلى قطاع غزة

أخبار محلية الشبلي: الأردن مستمر بإرسال المساعدات إلى غزة رغم محاولات تعطيل وصولها



 
 





الأكثر مشاهدة