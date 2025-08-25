الأردن: انتهاكات المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى تصعيد غير مقبول

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، الاقتحامات والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها المستوطنون والمتطرفون للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وقيامهم بممارسات استفزازية داخل الحرم القدسي الشريف من ضمنها النفخ في البوق داخله، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال؛ باعتباره انتهاكًا صارخًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتدنيسًا لحرمته، وتصعيدًا استفزازيًّا غير مقبول.

اضافة اعلان



وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة من عواقب استمرار هذه الانتهاكات، مؤكّدًا على أن استمرارها بالصورة الممنهجة التي يقوم بها المتطرفون وبموافقة وتسهيل من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس تعدّ مؤشرًا خطيرًا على مقامرات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة باستقرار وأمن المنطقة وتجاوزاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها.