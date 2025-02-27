مدير الأمن العام يرعى احتفال اليوم العالمي للدفاع المدني

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الوكيل الإخباري- رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الخميس، الاحتفال الذي أقامته المديرية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والحماية المدنية، والذي يصادف الأول من آذار من كل عام، وجاء شعاره لهذا العام تحت عنوان "ضمان الأمان للسكان". اضافة اعلان





وأكد اللواء المعايطة، خلال الاحتفال الذي حضره، عدد من كبار الضباط والشركاء الاستراتيجيين، على أن هذه المناسبة تمثل تقديراً دولياً للدور الإنساني الذي يقدمه العاملون في الدفاع المدني والحماية المدنية حول العالم.



كما أكد اللواء المعايطة، التزام مديرية الأمن العام بتعزيز قدراتها والمضي قدماً في مسيرة الارتقاء بخدماتها المقدمة في سبيل حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على سلامة المجتمعات وأمن أفرادها، وبما يشمل متابعة رفد الدفاع المدني بأحدث وأفضل التقنيات والمعدات، ورفع كفاءة العنصر البشري القادر على النهوض بواجبات الحماية المدنية وفقاً لأفضل المعايير.



وشدد المعايطة على أن تحقيق الأمن والسلامة يتطلب تعزيز الشراكة القائمة، والجهود التكاملية مع جميع المؤسسات الرسمية والأهلية وعلى مختلف الصعد الدولية والمحلية، وبما يجسد الالتزام بقيم الإنسانية والإغاثة وتقديم العون للمحتاجين والمتضررين من جراء الحوادث الاعتيادية أو الكبرى، والحفاظ على درجات الجاهزية والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.



وأشاد اللواء المعايطة بمنتسبي الدفاع المدني في مديرية الأمن العام، والذين يؤدون مختلف المهام الموكلة لهم بكفاءة ومهنية واحترافية، مستندين إلى الدعم المعنوي والمادي الموصول من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحرص جلالته على ترسيخ عمل الدفاع المدني كأنموذج رائد في تقديم الخدمات الإنسانية لمحتاجيها وفي الأوقات والظروف كافة.