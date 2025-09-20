مدير الأمن العام يشارك في معرض معدات الأمن الداخلي في أنقرة

ويُعد المعرض منصة دولية رائدة تجمع قادة الأجهزة الأمنية وصُنّاع القرار والشركات العالمية، بما يتيح لهم الاطلاع على أحدث الابتكارات التقنية في مجالات الأمن والدفاع، وتعزيز الشراكات والتعاون الدولي في المجالات الأمنية.
وعلى هامش المعرض، التقى اللواء المعايطة مدير الشرطة الوطنية التركية محمود دميرتاش، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والشرطية، وتبادل الخبرات والتجارب المكتسبة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين.
كما التقى مدير الأمن العام القائد العام للدرك التركي، اللواء علي شاردكجي، حيث بحث الجانبان كذلك سبل التعاون المشترك ضمن أطر استراتيجية قائمة على الانفتاح بين جهازي الدرك في البلدين، وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات، والاطلاع على التجارب في مختلف مجالات العمل كافة.
وجال اللواء المعايطة في أجنحة المعرض، مطّلعًا على أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية من معدات وتقنيات أمنية وشرطية متطورة، ومعدات لوجستية مساندة للعمل الشرطي، إضافة إلى الحلول التقنية في مجالات الأمن السيبراني وإدارة الأزمات، وما تتيحه من إمكانات متقدمة لدعم العمل الأمني ورفع مستوى الجاهزية الميدانية.
