السبت 2025-09-06 03:31 م
 

مدير الأمن العام يلتقي رئيس وأعضاء الاتحاد الأردني للكراتيه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
 
السبت، 06-09-2025 03:16 م
الوكيل الإخباري-   التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، رئيس الاتحاد الأردني للكاراتيه حسن مسعود وأعضاء الاتحاد، في مديرية الأمن العام.اضافة اعلان


وأكد اللواء المعايطة خلال اللقاء، على الدعم المتواصل الذي تُقدّمه مديرية الأمن العام لكافة الاتحادات الأردنية، وعلى رأسها اتحاد الكاراتيه، انطلاقًا من واجبها الوطني، والمساهمة في الارتقاء بالرياضات المختلفة.

وشدّد على أن المديرية ماضية قُدمًا في استراتيجيتها الرياضية، التي تشارك بها مختلف وحدات وتشكيلات الأمن العام، وعلى رأسها الأمانة العامة للاتحاد الرياضي، ووحدة أمن الملاعب، واللتان تقومان بمهام وطنية من حيث إعداد اللاعبين، وتدريبهم، وتأهيلهم في شتى الرياضات، إضافة إلى تأمين الحماية وتسهيل تنظيم كافة البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

وأبدى اللواء المعايطة اعتزازه بكافة لاعبي المنتخبات الوطنية من منتسبي مديرية الأمن العام، الذين أسهموا في رفع علم الأردن في مختلف المحافل الرياضية الدولية، ومن ضمنهم كوكبة من لاعبي الكاراتيه.

من جانبه، قدّم رئيس الاتحاد الأردني للكاراتيه وأعضاء الاتحاد الشكر لمدير الأمن العام على كل ما تقدّمه المديرية من دعم للاتحاد ولرياضة الكاراتيه، والتي أسهمت في الارتقاء بهذه الرياضة، وكانت سببًا مباشرًا في تحقيق الإنجازات العالمية والإقليمية.
 
 
