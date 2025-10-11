مسح ذاكرة "الكاش" مفتاح لتحسين أداء "بلايستيشن 5"

الوكيل الإخباري- يواجه بعض مستخدمي جهاز "بلايستيشن 5" مشاكل في بطء الأداء أو تجمّد مفاجئ أثناء اللعب، وغالبًا ما يكون السبب وراء ذلك تلف أو تراكم ملفات ذاكرة "الكاش" المؤقتة.

وتُعد ذاكرة "الكاش" جزءًا مهمًا من النظام، حيث تُستخدم لتسريع الوصول إلى البيانات، لكن مع مرور الوقت قد تتسبب هذه الملفات في بطء استجابة الجهاز أو مشاكل في تشغيل الألعاب.



كيف يتم مسح الكاش؟

لحل هذه المشكلة، يُنصح بالدخول إلى "الوضع الآمن" (Safe Mode) عبر الضغط المطوّل على زر التشغيل حتى سماع صوتي تنبيه، ثم توصيل ذراع التحكم عن طريق كابل USB واختيار خيار Clear System Software Cache من القائمة.



بعد انتهاء العملية، يُعاد تشغيل الجهاز تلقائيًا. ويمكن أيضًا استخدام خيار Rebuild Database لتحسين أداء النظام أكثر دون حذف الملفات.



لماذا يُنصح بذلك؟

يُحسّن سرعة التنقل في القوائم

يُقلّل من التجميد المفاجئ والأخطاء

لا يؤثر على بيانات الألعاب



ورغم أن هذه الخطوة آمنة ولا تتطلب مهارات تقنية عالية، فإن استمرار المشاكل بعد تنفيذها قد يدل على خلل أعمق يحتاج إلى تحديث أو دعم تقني.