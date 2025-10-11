ميزة طال انتظارها.. مهم لمستخدمي "واتساب"

الوكيل الإخباري- بدأ تطبيق "واتساب" باختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين حجز أسماء مستخدم (username)، ضمن إصدار تجريبي (بيتا) لأجهزة أندرويد برقم 2.25.28.12، في خطوة نحو تقليل الاعتماد على أرقام الهواتف وتعزيز الخصوصية.

تفاصيل الميزة:

يمكن للمستخدمين اختيار اسم مستخدم فريد وتأمينه مسبقًا.

سيتم دمج الخيار ضمن إعدادات الملف الشخصي في الحساب.

يتوقع أن تتضمن الميزة "مفتاح اسم مستخدم" للتحكم في من يستطيع التواصل، حتى عند معرفة الاسم.



قواعد اختيار الأسماء:

يجب أن يحتوي الاسم على حرف واحد على الأقل.

يُسمح باستخدام الأرقام (0-9) والنقاط.

يُمنع بدء الاسم بـ"www." أو استخدام رموز فقط.



الهدف من التحديث:

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز خصوصية المستخدمين، وتمكينهم من التواصل دون الحاجة لمشاركة أرقام هواتفهم، خاصة في المحادثات والمجموعات.

ورغم ذلك، سيبقى رقم الهاتف مطلوبًا لأغراض التسجيل والتحقق، لكن اسم المستخدم سيكون الوسيلة الأساسية للتعرّف والتواصل.



موعد الإطلاق:

لم تُعلن "واتساب" رسميًا عن موعد إطلاق الميزة للجميع، لكن ظهورها في النسخة التجريبية يُشير إلى قرب توفرها رسميًا.