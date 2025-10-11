السبت 2025-10-11 04:37 م
 

ميزة طال انتظارها.. مهم لمستخدمي "واتساب"

ةا
تعبيرية
 
السبت، 11-10-2025 02:19 م

الوكيل الإخباري-   بدأ تطبيق "واتساب" باختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين حجز أسماء مستخدم (username)، ضمن إصدار تجريبي (بيتا) لأجهزة أندرويد برقم 2.25.28.12، في خطوة نحو تقليل الاعتماد على أرقام الهواتف وتعزيز الخصوصية.

اضافة اعلان


تفاصيل الميزة:
يمكن للمستخدمين اختيار اسم مستخدم فريد وتأمينه مسبقًا.
سيتم دمج الخيار ضمن إعدادات الملف الشخصي في الحساب.
يتوقع أن تتضمن الميزة "مفتاح اسم مستخدم" للتحكم في من يستطيع التواصل، حتى عند معرفة الاسم.


قواعد اختيار الأسماء:
يجب أن يحتوي الاسم على حرف واحد على الأقل.
يُسمح باستخدام الأرقام (0-9) والنقاط.
يُمنع بدء الاسم بـ"www." أو استخدام رموز فقط.


الهدف من التحديث:
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز خصوصية المستخدمين، وتمكينهم من التواصل دون الحاجة لمشاركة أرقام هواتفهم، خاصة في المحادثات والمجموعات.
ورغم ذلك، سيبقى رقم الهاتف مطلوبًا لأغراض التسجيل والتحقق، لكن اسم المستخدم سيكون الوسيلة الأساسية للتعرّف والتواصل.


موعد الإطلاق:
لم تُعلن "واتساب" رسميًا عن موعد إطلاق الميزة للجميع، لكن ظهورها في النسخة التجريبية يُشير إلى قرب توفرها رسميًا.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين 9500 فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة

القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة

فلسطين القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة

شارك وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم السبت، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خُصص جدول أعمالها لمناقشة انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقر

أخبار محلية وزير العمل يشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية في القاهرة

ىلىلى

طب وصحة ماذا يحدث عند النوم ساعة مبكراً عن الموعد المعتاد؟

ارشيفية

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 67,682

الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

اة

فن ومشاهير وفاة مخرج مصري مشهور

اى

منوعات في اليوم العالمي للفتاة.. 7 خطوات نحو الاعتماد على النفس والتمكين الذاتي



 
 





الأكثر مشاهدة