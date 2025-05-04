مدير عام الضمان الاجتماعي يلتقي رئيس وأعضاء ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم

02:58 م

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الوكيل الإخباري- التقى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة رئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم المهندس أيمن الرفاعي يرافقه عدد من أعضاء الملتقى، وتم استعراض مختلف القضايا بالضمان الاجتماعي التي تهم الأردنيين في مختلف دول العالم، وتوضيح الآليات والإجراءات التي تضمن تسهيل اشتراكهم الاختياري. اضافة اعلان





وأوضح الدكتور الخلايلة إن توفير الحماية الاجتماعية للمغتربين الأردنيين من خلال تأمين رواتب تقاعدية لهم عند عودتهم من رحلة الاغتراب بات ضرورة وطنية ملحة لشريحة أردنية واسعة خصوصاً وأن بعض الدول التي يعملون فيها لا تشملهم بأنظمتها وتشريعاتها التقاعدية وتأميناتها الاجتماعية المطبقة فيها، وهو ما يتماشى مع توجه المؤسسة الاستراتيجي في توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي.



وأشار إلى أن هدفنا الأساسي يتمثل بشمول كل مواطن أردني داخل وخارج المملكة بمظلة الضمان الاجتماعي حتى يتسنى له الاستفادة من المنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان، مؤكداً على الدور الهام للملتقيات والروابط والأندية التي تمثل الأردنيين المغتربين لإيصال رسالة مؤسسة الضمان لهم، وتشجيعهم على الاشتراك اختيارياً بالضمان وما يوفره لهم هذا الاشتراك من رواتب تقاعدية في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة أسوة بالمواطنين الأردنيين والعاملين داخل المملكة.



وأضاف أن مؤسسة الضمان وفّرت كافة خدمات الاشتراك الاختياري إلكترونياً من خلال موقعها الإلكتروني أو تطبيقها على الهاتف الذكي باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، أو عبر تطبيق سند الحكومي وذلك دون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة داخل المملكة.