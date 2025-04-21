مذكرة تفاهم بين "تجارة الزرقاء" وجامعة البلقاء التطبيقية

الوكيل الإخباري- وقّعت غرفة تجارة الزرقاء، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الزرقاء الجامعية، وذلك في مقر الغرفة، بهدف تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والتجاري بين الجانبين.

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