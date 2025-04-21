مذكرة تفاهم بين "تجارة الزرقاء" وجامعة البلقاء التطبيقية

ووقّع الاتفاقية عن غرفة تجارة الزرقاء رئيس مجلس الإدارة حسين شريم، وعن الجامعة نائب رئيسها للشؤون الإدارية الدكتور خالد الزعبي، بحضور عميد كلية الزرقاء الجامعية الدكتور زيد العدوان، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة: المهندس جهاد المرايرة، وعماد أبو البندورة، والمهندس باسم الكيلاني، والمهندس موسى أبو لاوي، بالإضافة إلى مدير عام الغرفة لارا الشيشاني، ورئيس قسم العلاقات العامة مها الحجاج، ومن قسم الجودة في الجامعة زيد الحياصات.
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