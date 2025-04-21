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مذكرة تفاهم بين "تجارة الزرقاء" وجامعة البلقاء التطبيقية

غرفة تجارة الزرقاء
غرفة تجارة الزرقاء
 
الإثنين، 21-04-2025 06:21 م

الوكيل الإخباري-    وقّعت غرفة تجارة الزرقاء، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الزرقاء الجامعية، وذلك في مقر الغرفة، بهدف تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والتجاري بين الجانبين.

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ووقّع الاتفاقية عن غرفة تجارة الزرقاء رئيس مجلس الإدارة حسين شريم، وعن الجامعة نائب رئيسها للشؤون الإدارية الدكتور خالد الزعبي، بحضور عميد كلية الزرقاء الجامعية الدكتور زيد العدوان، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة: المهندس جهاد المرايرة، وعماد أبو البندورة، والمهندس باسم الكيلاني، والمهندس موسى أبو لاوي، بالإضافة إلى مدير عام الغرفة لارا الشيشاني، ورئيس قسم العلاقات العامة مها الحجاج، ومن قسم الجودة في الجامعة زيد الحياصات.

 
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