السبت 2025-04-05 05:10 م
 

مزارعو الطفيلة ينتظرون أمطار نيسان أملاً بموسم زراعي خير

الطفيلة
الطفيلة
 
السبت، 05-04-2025 12:46 م

الوكيل الإخباري-   يترقب المزارعون في المملكة بشغف هطول أمطار شهر نيسان، آملين في تحسن الموسم الزراعي للمحاصيل المختلفة التي تعتمد على المياه الطبيعية، وتشمل هذه المحاصيل الحبوب الحقلية والأشجار المثمرة البعلية التي تحتاج إلى الأمطار والندى في بداية فصل الصيف.

اضافة اعلان


وأكد مزارعون في محافظة الطفيلة أن أمطار نيسان تشكل نقطة تحول حاسمة، إذ تسهم بشكل كبير في تعزيز المحاصيل الزراعية ورفد السوق المحلي بالمنتجات الموسمية التي يعتمد عليها أهالي المحافظة في تأمين معيشتهم.


وبحسب المزارعين، "تأتي هذه الأمطار لتغذي الأرض وتساندهم في مواجهة تحديات الموسم الزراعي، مما يعكس ارتباطهم الوثيق بالأرض والزراعة التي تعد مصدر رزقهم الأول".

 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يحذر من مخاطر الاندفاع العاطفي لإنقاذ أي شخص غريق

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل تعميم هام على جميع مدارس المملكة

مدير الأمن العام يلتقي نقيب وأعضاء نقابة المحامين الأردنيين

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي نقيب وأعضاء نقابة المحامين الأردنيين

ل

المرأة والجمال 3 زيوت تساعد على تكثيف الحواجب.. اعتمديها لإطلالة جذابة

ا

عربي ودولي نائب الرئيس التركي: رسوم ترامب الجمركية مفيدة نسبيا لتركيا

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية إحباط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية

الهجرة تعرض حياة المئات للخطر سنويا

عربي ودولي سوريا.. ضبط 30 مدنيا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية

رجل إدارة السير

أخبار محلية توضيح امني حول الكثافة المرورية بمنطقة دوار الشعب



 
 





الأكثر مشاهدة