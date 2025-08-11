مطالبة نيابية بالسماح لطلبة التوجيهي لعام 2007 بإعادة 4 مواد دراسية بدل مادتين

وأكد النائب في كتابه أن هذه الخطوة ستسهم في مساعدة الطلبة على تحسين نتائجهم الدراسية وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية، داعيًا الوزارة إلى النظر في الطلب بعين الاهتمام.
