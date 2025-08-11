الثلاثاء 2025-08-12 12:32 ص
 

مطالبة نيابية بالسماح لطلبة التوجيهي لعام 2007 بإعادة 4 مواد دراسية بدل مادتين

الإثنين، 11-08-2025 11:43 م
الوكيل الإخباري- وجّه النائب محمد جميل الظهراوي كتابًا إلى وزير التربية والتعليم، طالب فيه بالموافقة على السماح لطلبة التوجيهي لعام 2007 بإعادة أربع مواد دراسية بدلًا من مادتين، وذلك لتمكينهم من رفع معدلاتهم والالتحاق بالجامعات الرسمية في الدورة الشتوية.


وأكد النائب في كتابه أن هذه الخطوة ستسهم في مساعدة الطلبة على تحسين نتائجهم الدراسية وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية، داعيًا الوزارة إلى النظر في الطلب بعين الاهتمام.


