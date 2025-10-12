معرض فني للأطفال بمخيم غزة في جرش

وبحسب بيان صادر عن جمعية "العون"، تنوعت الأنشطة بين ورش تفاعلية وجلسات رسم ولعب جماعي، قدمت للأطفال والأهالي تجربة مفعمة بالفرح، وأعادت إليهم معنى المشاركة والانتماء.
كما تضمن الحفل عرضا تقديميا لإنجازات مشروع "مساحة أمل" في دعم الصحة النفسية داخل المجتمعات المهمشة، وتوفير بيئات آمنة للتعبير النفسي والإبداعي.
وقدم فريق المشروع مسرحية صامتة، جسدت دون كلمات، رحلة الإنسان مع الألم والتعافي.
