معرض فني للأطفال بمخيم غزة في جرش

جانب من المعرض
 
الأحد، 12-10-2025 06:07 م

الوكيل الإخباري- افتتح اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية (UOSSM USA)، بالتعاون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين، اليوم الأحد، في مخيم غزة بمحافظة جرش، معرضا فنيا قدم فيه الأطفال لوحات أبدعوها خلال مشاركتهم في جلسات العلاج بالفن، وذلك ضمن مشروع "مساحة أمل"، احتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية.

وبحسب بيان صادر عن جمعية "العون"، تنوعت الأنشطة بين ورش تفاعلية وجلسات رسم ولعب جماعي، قدمت للأطفال والأهالي تجربة مفعمة بالفرح، وأعادت إليهم معنى المشاركة والانتماء.


كما تضمن الحفل عرضا تقديميا لإنجازات مشروع "مساحة أمل" في دعم الصحة النفسية داخل المجتمعات المهمشة، وتوفير بيئات آمنة للتعبير النفسي والإبداعي.


وقدم فريق المشروع مسرحية صامتة، جسدت دون كلمات، رحلة الإنسان مع الألم والتعافي.

 
 
