بدء دخول شاحنات الوقود والغاز إلى غزة بعد عامين من الحصار الإسرائيلي

وأفاد شهود عيان، بوصول عدد محدود من الشاحنات المحمّلة بالغاز والوقود، والقادمة من معبر كرم أبو سالم، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة.
وعلى مدار سنتين من الإبادة، منعت إسرائيل دخول الغاز والوقود إلى القطاع باستثناء كميات محدودة وصلت خلال فترة الهدنة في كانون الثاني الماضي، وكميات شحيحة لمؤسسات دولية لتوزيعها على القطاعات الحيوية كالمستشفيات.
ومنذ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل بدخول شاحنات مساعدات بلغ متوسطها اليومي من 60-70 شاحنة فضلا عن عدد محدود من شاحنات البضائع، فيما لم تكن تشمل الوقود أو الغاز.
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الجمعة.
-
أخبار متعلقة
-
نائب الرئيس الأمريكي: معظم أموال إعادة إعمار غزة ستأتي من الدول العربية
-
فيديو .. استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي في قطاع غزة
-
نتنياهو: الحرب لم تنته وهناك تحديات أمنية كبيرة أمامنا
-
اشتباكات مسلحة في غزة وأنباء عن اختطاف الناشط الجعفراوي
-
"يديعوت أحرونوت": نتنياهو استسلم بشكل كامل لحماس وأخفى الحقيقة
-
حسين الشيخ يبحث مع طوني بلير "اليوم التالي" في القطاع
-
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" واعتقالات بالضفة الغربية
-
نائب الرئيس الأميركي: سيتم إطلاق سراح المحتجزين من غزة "في أي لحظة"