الحكومة تقر إنشاء مكتب اليونيسف لدعم مشاريع الطفولة والتنمية

الوكيل الإخباري- وافق مجلس الوزراء على الإجراءات المتعلقة بإنشاء مكتب عالمي لليونيسف، ومكتب اليونيسف الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في العاصمة عمّان. اضافة اعلان





ويأتي القرار في إطار تعزيز التعاون مع منظمة اليونيسف وتمكينها من تنفيذ برامجها لدعم الطفولة في المملكة والإقليم، كجزء من دور الأردن الداعم للمنظمات الدولية وأعمالها التنموية والإنسانية.