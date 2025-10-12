اول بيان رسمي قطري بعد وفيات الوفد الدبلوماسي

سعود بن ثامر آل ثاني
عبدالله غانم الخيارين
حسن جابر الجابر
كما أُصيب في الحادث كل من:
عبدالله عيسى الكواري
محمد عبدالعزيز البوعينين
وأكدت السفارة أنها باشرت على الفور متابعة الحادث مع السلطات المصرية المعنية، وأنه سيتم نقل المتوفين والمصابين إلى الدوحة على متن طائرة قطرية اليوم، حيث يتلقى المصابان حالياً العناية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.
وأعربت سفارة دولة قطر لدى القاهرة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى ذوي المتوفين الكرام، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
كما أعربت السفارة عن شكرها وتقديرها للسلطات المعنية في جمهورية مصر العربية الشقيقة على تعاونها وحرصها واهتمامها بمتابعة الحادث وتقديم التسهيلات اللازمة.
-
