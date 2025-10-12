25 مليون دينار لدعم مشروع "الناقل الوطني"

07:35 م

الوكيل الإخباري- وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين وزارة المالية وبنك الإعمار الألماني بقيمة 30 مليون يورو؛ لدعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه)، بالإضافة إلى التدابير الداعمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التعليم في الأردن.





وسيتم تخصيص 25 مليون يورو لمشروع الناقل الوطني للمياه، و5 ملايين يورو لدعم الإجراءات الداعمة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التعليم.



ويعد مشروع الناقل الوطني للمياه أحد المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي ستعمل على توفير 300 مليون متر مكعب سنوياً، بما يسهم في معالجة نقص المياه وزيادة إمداداتها لجميع المحافظات.