الأحد 2025-10-12 09:10 م
 

منحة كورية بقيمة 11 مليون دولار لإنشاء معهد هندسي في الجامعة الأردنية

ا
أرشيفية
 
الأحد، 12-10-2025 07:34 م

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الموافقة على قبول المنحة المقدمة للمملكة من حكومة جمهوريَّة كوريا الجنوبية بقيمة 11 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع إنشاء المعهد الكوري الأردني للتدريب الهندسي والتكنولوجيا في الجامعة الأردنية.

اضافة اعلان

 

ويأتي المشروع في إطار علاقات الصَّداقة والتَّعاون بين البلدين، والحرص المشترك على تطوير التَّعليم من خلال إنشاء معهد للتدريب الهندسي الذي من شأنه المساهمة في تحسين جودة التَّعليم الهندسي في الجامعة الأردنية، وتهيئة البيئة الملائمة لتدريس الطلبة وفقاً لأفضل الممارسات.


ويهدف إنشاء المعهد إلى تطوير وإدخال نماذج تعليم وتدريب متقدمة تتواءم مع سوق العمل واحتياجاته وتساعد الطلبة على إيجاد فرص عمل يطلبها واقع الأعمال المتغير داخل المملكة وخارجها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ربط البعض حضور إنفانتينو القمة بعلاقته القوية مع ترامب

عربي ودولي "أغرب ضيف" في قمة شرم الشيخ للسلام.. من هو ؟

اا

أخبار محلية مستشفى الملك المؤسس يطلق حملة مطعوم الإنفلونزا الموسمية

بنك الملابس يوزع 8500 قطعة في منشية الزعتري بالمفرق

أخبار محلية بنك الملابس يوزع 8500 قطعة في منشية الزعتري بالمفرق

و

فلسطين نائب الرئيس الأمريكي: معظم أموال إعادة إعمار غزة ستأتي من الدول العربية

فيديو .. استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي في قطاع غزة

فلسطين فيديو .. استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي في قطاع غزة

ا

فلسطين نتنياهو: الحرب لم تنته وهناك تحديات أمنية كبيرة أمامنا

اشتباكات مسلحة في غزة وأنباء عن اختطاف الناشط الجعفراوي

فلسطين اشتباكات مسلحة في غزة وأنباء عن اختطاف الناشط الجعفراوي

ب

أخبار محلية وزير الشباب يبحث ونظيرته الإسبانية التعاون



 
 





الأكثر مشاهدة