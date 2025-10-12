حسين الشيخ يبحث مع طوني بلير "اليوم التالي" في القطاع

كما ناقش الطرفان سبل إنجاح الجهود الإقليمية والدولية، خاصة مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب وتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.
وأكد الشيخ خلال اللقاء أهمية التنسيق الدولي لمنع تصاعد الأوضاع والعمل على إعادة إعمار غزة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني، مشددا على أن السلام العادل يبدأ من إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة.
ويأتي اللقاء بين نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، في وقت حساس تمر فيه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر حتى الآن عن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم من المدنيين، وسط دمار واسع في البنية التحتية للقطاع المحاصر.
وتشهد الساحة الدولية حراكا مكثفا لما يعرف بـ"اليوم التالي في غزة"، وهو مصطلح يستخدم للدلالة على مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، ويشمل قضايا تتعلق بإعادة الإعمار وترتيب الوضع الأمني والإداري داخل القطاع وضمان عدم عودة التصعيد.
روسيا اليوم
-
