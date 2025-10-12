الأحد 2025-10-12 09:09 م
 

الحكومة تصادق على اتفاقية تسليم الأشخاص مع أوزبكستان

الأحد، 12-10-2025 07:21 م
الوكيل الإخباري-   أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.اضافة اعلان


ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة والحد منها، وضمان تحقيق العدالة وتسهيل تسليم الأشخاص وفق المبادئ الدستورية.
 
 
