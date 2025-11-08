معرض للمنتجات المهنية والحرفية في الشونة الشمالية

08:39 م

الوكيل الإخباري- افتتح في مركز شباب وشابات الشونة الشمالية المدمج اليوم السبت، المعرض السنوي لمنتجات المركز، بمشاركة 40 شابة من الفئة العمرية 12 إلى 24 عاماً.





ويهدف المعرض إلى عرض منتجات الدورات الحرفية والمهنية التي نفذها المركز خلال العام الحالي، وإبراز مهارات الشابات في مجالات الأشغال اليدوية، والتطريز، وصناعة الأكسسوارات، والمنتجات الغذائية، وغيرها من الحرف التي تعزز روح المبادرة والإنتاج.



وجرى على هامش المعرض تكريم المنتسبات المتميزات تقديراً لجهودهن ومشاركتهن الفاعلة في أنشطة المركز، وتشجيعاً لهن على مواصلة الإبداع والتميز في المجالات الشبابية والمجتمعية.



وأكدت رئيسة المركز سائدة عطا الله، أهمية المعرض في تمكين الشابات اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن من خلال عرض نتاج جهودهن أمام المجتمع المحلي.

