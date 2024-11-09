من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان صادر عن إدارة الترخيص

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش بلواء الكورة في محافظة اربد، غدا الأحد، وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في قاعة الأمير حسين التابعة للبلدية، من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.



وتأتي الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.