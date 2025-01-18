 
السبت 2025-01-18 09:00 ص
 

من الـ10 صباحا وإلى الـ4عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 18-01-2025 07:29 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت شركة كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مؤقت للكهرباء عن بعض المناطق في الكرك لغايات اعمال صيانة .

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وحددت المناطق المتضررة بالفصل من الساعة الـ10 صباحا والى الـ4 عصرا وفقا للاعلان التالي :


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