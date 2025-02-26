مياه العقبة تنهي أتمتة إجراءاتها التشغيلية والرقابية

الوكيل الإخباري- أنهت شركة مياه العقبة أتمتة العديد من إجراءاتها التشغيلية والرقابية والعملياتية ضمن المسيرة المستمرة للشركة في التحول الرقمي في محافظات الجنوب حيث أكملت إنشاء البنية التحتية التكنولوجية المتكاملة فيها.

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وقال مدير عام الشركة المهندس مفيد اللوزي اليوم الأربعاء، إن التوجه نحو الأتمتة الذي بدأته الشركة في وقت سابق كان له الأثر الإيجابي في الحد من فاقد المياه والحفاظ على جودتها واستخراجها ونقلها وتقديم الخدمة الفضلى للمستهلك.



وأوضح أنه تم العمل على إعداد أنظمة الفوترة والتحصيل بشكليها المكتبي والميداني وتفعيل العديد من الأنظمة منها أنظمة حفظ الأوراق إلكترونيا، بهدف جعل المنظومة خالية من الأوراق ونظام إدارة الموارد المؤسسية وهو من اهم واكبر الأنظمة في شركة مياه العقبة ويحتوي على إدارة "الموارد البشرية، الرواتب، المالية، المشاريع، المشتريات واللوازم والمخازن" ويتم قراءة البيانات من خلال تقارير ورسوم بيانية لتقارير الأعمال الذكية.



وأكد اللوزي، أن الشركة بدأت بتفعيل برنامج قراءة العدادات عن بعد وانتهت من تركيب العدادات الذكية ووحدات الاتصالات لهذه العدادات عبر تقنية تكنولوجية تعتمد الموجات طويلة المدى قليلة الطاقة لقراءة العدادات الذكية بحيث تصل القراءة بنظام أوتوماتيكي ومن خلال هذا النظام تتم عملية مراقبة معيار فاقد المياه الذي تحرص الشركة على خفضه الى أدنى حدوده.



وأشار الى أن من أهم الأنظمة في شركة مياه العقبة نظام "SCADA"وهو نظام المراقبة والتحكم بالشبكة عن بعد، حيث يتيح هذا النظام مراقبة المواقع في الميدان بشكل آني وحثيث ويسجل اغلب القراءات بواسطة مجسات وتشكل شبكة النظام في الميدان ما يحدث في المواقع التشغيلية عن بعد .



وقال اللوزي، إن شركة مياه العقبة بأغلب أنظمتها تعمل بشكل سحابي ما يتيح لجميع المستخدمين العمل على هذه الأنظمة من أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز كان، ما يسهل العمل ويجعله اكثر حرية وسهولة.