الإثنين 2025-09-29 08:29 م
 

نزلاء مراكز الإصلاح يشاركون في "ماراثون القراءة 2025"

الإثنين، 29-09-2025 07:04 م
الوكيل الإخباري-  شاركت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، اليوم الإثنين، في فعاليات "ماراثون القراءة 2025" الذي تنظمه مؤسسة عبد الحميد شومان، بمشاركة واسعة من مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة.اضافة اعلان


وتأتي هذه المشاركة ضمن النهج الإصلاحي الشامل الذي تتبناه الإدارة تجاه نزلائها، بهدف تعزيز ثقافة القراءة وتنمية القدرات المعرفية وغرس القيم الإيجابية، بما يسهم في إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم بالمجتمع بعد انتهاء فترة محكوميتهم.

وشهدت مكتبات مراكز الإصلاح والتأهيل إقبالاً ملحوظاً من النزلاء، بعد أن أتمت الإدارة كافة التحضيرات اللازمة، ووفرت مجموعات متنوعة من الكتب، إلى جانب تنظيم أنشطة وفعاليات ثقافية مرافقة، بما يحقق أهداف الماراثون.

ويُعَد "ماراثون القراءة" من أبرز المبادرات الثقافية السنوية التي تهدف إلى تشجيع مختلف الفئات العمرية على القراءة، وترسيخ مكانة الكتاب كأداة للتعلم المستمر والتطوير الذاتي.
 
 
