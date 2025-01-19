نشر أسس تحديد الوظائف الحرجة في الجريدة الرسمية

الوكيل الإخباري- نُشر في الجريدة الرسمية أسس تحديد الوظائف الحرجة الصادرة بمقتضى المادة (۱۳) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤ . اضافة اعلان





وبحسب المادة الأولى ، تسمى هذه الأسس "أسس تحديد الوظائف الحرجة" ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.



وتنص المادة ٢-أ- على أن يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الأســــس المعـــاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -



النظام : نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.



الهيئة : هيئة الخدمة والإدارة العامة.



الوظيفة الحرجة: أي وظيفة ذات أهمية خاصة ولها أثر كبير في قدرة الدائرة على تنفيذ مهامها الأساسية وتتطلب توافر خبرات وكفايات تخصصية لإشغالها أو لاستقطابها أو الاحتفاظ بها والتي إذا شعرت بشكل مفاجئ أو أشغلت بشخص غير مناسب تؤثر على قدرة الدائرة على أداء مهامها واستمرارها بتقديم خدماتها بالجودة نفسها.



ب - تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه الأسس ما لم تدل القرينة على غير ذلك .



المادة 3- تهدف هذه الأسس إلى حوكمة عملية التعيين على الوظائف الحرجة من خلال وضع الضوابط والمعايير التفصيلية التي تحدد وفقاً لها الوظائف الحرجة والإجراءات المتعلقة بتحديد تلك الوظائف واستقطابها وتعيينها.



المادة ٤- تهدف عملية التعيين على الوظائف الحرجة إلى تمكين الدائرة من استقطاب وتعيين والمحافظة على الموارد البشرية الكفؤة والمميزة التي تساهم في أداء الدائرة لمهامها وتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.





