نقيب المهندسين: مسؤولية سلامة المبنى بعد 10 سنوات على المالك

الوكيل الإخباري- أكد نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس عبدالله غوشة، أن انتهاء مدة الضمان العشري للأبنية، والمحددة بـ10 سنوات من تاريخ إنشائها، يُحمل المالك أو مجموعة الملاك المسؤولية المباشرة عن سلامة المبنى وصيانته. اضافة اعلان





وأوضح غوشة، في بيان صحفي الثلاثاء، أن القانون المدني الأردني حمّل المهندس والمقاول المسؤولية عن أي تهدم أو عيوب فنية خلال السنوات العشر الأولى فقط، وفق ما تُعرف بـ"فترة الضمان العشري"، وبعد انتهائها تنتفي تلك المسؤولية قانونيًا، لتنتقل إلى المالك.



وبيّن أن هذه القاعدة القانونية تُعفي المصمم والمنفذ من الالتزامات بعد المدة المحددة، وتُلزم المالك بمتابعة صيانة المبنى ومعالجة أي خلل فني قد يظهر بمرور الوقت.



وأشار غوشة إلى أن تكرار التساؤلات حول المباني القديمة يؤكد الحاجة إلى رفع الوعي القانوني والفني لدى المالكين، خاصة وأن عدد الأبنية التي تجاوزت الضمان العشري في الأردن يقدر بنحو 800 ألف مبنى.



وضرب مثالًا بحادثة انهيار مبنى اللويبدة، الذي شُيّد في خمسينيات القرن الماضي، مشددًا على أن الإهمال في صيانة الأبنية القديمة بعد انتهاء فترة الضمان يشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات.



كما أشار إلى ورود شكاوى فنية متعددة خلال السنوات الماضية، أدت في بعض الحالات إلى إخلاء مبانٍ من قبل الجهات الرسمية بسبب تهديدها لسلامة السكان.



وشدد نقيب المهندسين على أهمية الصيانة المنتظمة والانتباه لأي مؤشرات إنشائية مثل تسرب المياه أو التشققات، مؤكدًا أن المعالجة المبكرة تقلل من المخاطر وتُطيل عمر المبنى.



وفيما يتعلق بالأجزاء المشتركة في الأبنية، لفت غوشة إلى أن قانون الملكية العقارية وأنظمة الإدارة المشتركة حمّلت جمعيات المالكين مسؤولية إدارة وصيانة هذه الأجزاء. وأشار إلى أن نظام إدارة القسم المشترك رقم (89) لسنة 2020 وتعديله لعام 2025 منح الجمعيات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وحدد مهامها، بما في ذلك الصيانة، إدامة الخدمات، والتأمين ضد الهلاك أو الحريق.



وختم غوشة بالتأكيد على أن المطور العقاري (شركة الإسكان) تقع عليه مسؤولية ضمان العيوب خلال فترة الضمان فقط، بينما تؤول مسؤولية السلامة الفنية والإنشائية بعد ذلك إلى المالكين.