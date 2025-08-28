هام من الضمان الاجتماعي الى أصحاب الرواتب التقاعدية والاعتلال الموقوفة

وبينت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن لها الحق بالتحقق من شروط استحقاق الراتب التقاعدي أو الاعتلال وكذلك من شروط استحقاق زيادة الإعالة أو شروط الاستحقاق لورثة المتقاعد بالطرق التي تراها مناسبة، مضيفة أنها قامت بهذا الإجراء لعدم التزام بعض المتقاعدين والمستحقين من إبلاغ المؤسسة عن أي تغييرات قد تؤثر على سبب أو شروط الاستحقاق، كما أنه يشكل حماية لصاحب راتب التقاعد وراتب الاعتلال والمستحق كي لا يترتب عليه أي مبالغ مصروفة دون وجه حق تستوجب ردها للمؤسسة مع الغرامات، كما أنه يشكل حماية لأموال الضمان الاجتماعي.
وأعلنت المؤسسة أنها أوقفت صرف تلك الرواتب وزيادة الإعالة والأنصبة من الرواتب التقاعدية لمن مضى على تواجدهم خارج البلاد مدة تزيد على (12) شهراً وذلك استناداً إلى بيانات الربط الإلكتروني مع إدارة الإقامة والحدود.
وأفادت المؤسسة بأنه يُطلب من صاحب راتب التقاعد أو الاعتلال الأردني المقيم خارج الأردن لغايات تفعيل الراتب تزويدها بوثيقة تفقد الحياة مختومة من السفارة الأردنية في بلد الإقامة، أو طلب إجراء مكالمة فيديو حال تعذر ذلك.
أما بالنسبة لإعادة تفعيل النصيب المستحق من الراتب أو زيادة الإعالة لأبناء المتقاعد الأردني المقيمين خارج البلاد ممن تجاوزت أعمارهم (18) سنة وغير حاصلين على جنسية أخرى فيطلب تزويدها بوثيقة إقامتهم، بالإضافة إلى تقديم إقرار بعدم زواج أو عمل الإناث اللواتي أكملن سن الـ (18) سنة، أما في حال حصولهم على جنسية أخرى فيطلب تزويد المؤسسة بإثبات عمل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو كشف ضريبي من الجهة المعنية في بلد الإقامة، إضافة إلى وثيقة تثبت عدم زواج الإناث مصدقة حسب الأصول من وزارة خارجية بلد الإقامة والسفارة الأردنية في تلك الدولة، مشددة على ضرورة إجراء ذلك خلال موعد أقصاه (3) أشهر من الإيقاف.
كما دعت المؤسسة المتقاعدين والمستحقين المقيمين في الأردن الذين أوقفت كامل رواتبهم أو جزء منها مراجعة أقرب فرع من فروعها لإجراء تفقد الحياة وبحوزتهم البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات أو من خلال تطبيق سند الحكومي وفي حال تعذر ذلك بسبب أي ظرف من الظروف التواصل معها عبر البريد المعتمد لهذه الغاية ليتم زيارتهم من قبل موظف الضمان الاجتماعي في مكان إقامتهم وإثبات تفقد الحياة.
وذكرت المؤسسة أنه اعتباراً من راتب شهر تشرين ثاني المقبل سيتم إيقاف رواتب المتقاعدين أو المستحقين ممن تجاوزت أعمارهم سن (80) سنة ما لم يقوموا بإجراء تفقد الحياة.
