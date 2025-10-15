الأربعاء 2025-10-15 07:21 م
 

فتح أبواب المنطقة الحرة الزرقاء أيام الجمع حتى نهاية الشهر الحالي

الأربعاء، 15-10-2025 07:06 م

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة المناطق الحرة عن فتح أبواب المنطقة الحرة الزرقاء أمام المواطنين والمستثمرين أيام الجمع المتبقية من الشهر الحالي، من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثالثة والنصف عصرا.

وأكد المدير العام للمناطق الحرة، عبد الحميد الغرايبة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي استجابة للطلب المتزايد من قبل التجار والمستثمرين، ومنحهم الوقت الكافي لإنجاز عمليات التخليص وتسويق المركبات في ضوء المعطيات الحالية، قبل بدء تطبيق القرارات التنظيمية الجديدة المتعلقة بتنظيم سوق تجارة المركبات للسوق المحلي اعتبارا من الأول من الشهر المقبل.


من جهته، توقع مدير المنطقة الحرة بالزرقاء، جعفر القضاة، أن تشهد المنطقة خلال الفترة المقبلة حركة تجارية نشطة واستثنائية، نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين الراغبين في شراء المركبات، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية المعمول بها لضمان انسيابية العمل وسلامة الزوار والمستثمرين.

 
 
