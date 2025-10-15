إطلاق مبادرة لتجميل المحولات الكهربائية في إربد

وقال الناطق الإعلامي في الشركة ياسر الروابدة، إن المبادرة التي تحمل شعار "الجمال جزء من طاقتنا"، تأتي انطلاقا من دور الشركة في خدمة بيئتها المحلية ضمن التشاركية مع المؤسسات المعنية.
وأضاف أن المبادرة بدأت في شارعي الأمير الحسن ووصفي التل، وستشمل مستقبلا العديد من المحولات الكهربائية في المواقع الحيوية في محافظات الشمال في جرش وعجلون والمفرق.
وأشار الروابدة إلى أن تحويل مواقع المحولات الكهربائية التي تحيطها أسيجة شائكة رمادية إلى قطع خضراء، يضفي مظهرا طبيعيا لها ويسهم في تحسين المشهد العام.
