إطلاق مبادرة لتجميل المحولات الكهربائية في إربد

الوكيل الإخباري- بدأت شركة كهرباء إربد، اليوم الأربعاء، بتنفيذ مبادرة لتجميل مواقع المحولات الكهربائية في شوارع مدينة إربد بأوراق شجرية صناعية خضراء، إسهاما في جهود تجميل المدينة.

وقال الناطق الإعلامي في الشركة ياسر الروابدة، إن المبادرة التي تحمل شعار "الجمال جزء من طاقتنا"، تأتي انطلاقا من دور الشركة في خدمة بيئتها المحلية ضمن التشاركية مع المؤسسات المعنية.



وأضاف أن المبادرة بدأت في شارعي الأمير الحسن ووصفي التل، وستشمل مستقبلا العديد من المحولات الكهربائية في المواقع الحيوية في محافظات الشمال في جرش وعجلون والمفرق.