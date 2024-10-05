هل يقبل وزير العمل على رفع لائق للحد الأدنى للأجور ؟

ويكثر الحديث حول المبلغ الذي قد يصل إليه الحد الأدنى للأجور في التعديل المقبل ، فبين من يرى بأن المبلغ قد يصل إلى 300 دينار ، هناك أصوات ترتفع لتقول بأن هذا المبلغ غير عادل وغير كافٍ للمواطن الأردني لتحقيق أدنى متطلبات الحياة في ظل ارتفاع الأسعار في كافة القطاعات في المملكة .
وأكد خبراء بأن ارتفاع إيجارات المنازل وتكاليف المعيشة والمواد الغذائية وفواتير الكهرباء والمياه والمحروقات تسبب في تأزيم حياة المواطن الأردني خلال الفترة الماضية لكون دخله لا يتناسب مع مصروفاته ، وهو الأمر الذي اضطر أصحاب الوظائف للبحث عن وظائف ثانية مسائية لتعويض هذا النقص في ضروريات الحياة للأسرة الأردنية .
وبينوا بأن على اللجنة الثلاثية المكونة من أصحاب العمل ووزارة العمل والعمال ، أن تراعي هذه الظروف التي يعيشها المواطن الأردني لأجل وضع المبلغ الحقيقي والصحيح الذي يتناسب مع أوضاعه المالية والغلاء المحيط به من كل اتجاه .
وعلى ما يبدو بأن وزير العمل خالد بكار ، يحضر مفاجأة للأردنيين تتعلق بالحد الأدنى للأجور ، حيث من المتوقع بحسب قراء للمشهد بأن تقوم الحكومة بإيصال الحد الأدنى للأجور إلى سقف الـ 300 وأكثر ، وهو ما قد يخفف قليلاً من وطأة المعيشة على الأسر الأردنية .
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