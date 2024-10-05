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هل يقبل وزير العمل على رفع لائق للحد الأدنى للأجور ؟

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 05-10-2024 11:17 ص
الوكيل الإخباري-   تضج الصالونات الشعبية والرسمية بحديث وزير العمل المتعلق بالتزام الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور خلال الفترة المقبلة ، وذلك بعد مضي أربع سنوات على أخر رفع للحد الأدنى للأجور في عهد الوزير نضال البطاينة .اضافة اعلان


ويكثر الحديث حول المبلغ الذي قد يصل إليه الحد الأدنى للأجور في التعديل المقبل ، فبين من يرى بأن المبلغ قد يصل إلى 300 دينار ، هناك أصوات ترتفع لتقول بأن هذا المبلغ غير عادل وغير كافٍ للمواطن الأردني لتحقيق أدنى متطلبات الحياة في ظل ارتفاع الأسعار في كافة القطاعات في المملكة .

وأكد خبراء بأن ارتفاع إيجارات المنازل وتكاليف المعيشة والمواد الغذائية وفواتير الكهرباء والمياه والمحروقات تسبب في تأزيم حياة المواطن الأردني خلال الفترة الماضية لكون دخله لا يتناسب مع مصروفاته ، وهو الأمر الذي اضطر أصحاب الوظائف للبحث عن وظائف ثانية مسائية لتعويض هذا النقص في ضروريات الحياة للأسرة الأردنية .

وبينوا بأن على اللجنة الثلاثية المكونة من أصحاب العمل ووزارة العمل والعمال ، أن تراعي هذه الظروف التي يعيشها المواطن الأردني لأجل وضع المبلغ الحقيقي والصحيح الذي يتناسب مع أوضاعه المالية والغلاء المحيط به من كل اتجاه .

وعلى ما يبدو بأن وزير العمل خالد بكار ، يحضر مفاجأة للأردنيين تتعلق بالحد الأدنى للأجور ، حيث من المتوقع بحسب قراء للمشهد بأن تقوم الحكومة بإيصال الحد الأدنى للأجور إلى سقف الـ 300 وأكثر ، وهو ما قد يخفف قليلاً من وطأة المعيشة على الأسر الأردنية .
 
gnews

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