شاهد هاني رمزي يحتفل بزفاف نجله شادي بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام

هاني رمزي
 
الوكيل الإخباري-   احتفل الفنان هاني رمزي مساء السبت بزفاف نجله شادي على ميرنا سامي عبده، وهي من خارج الوسط الفني، وذلك في إحدى الكنائس الكبرى بالقاهرة، بحضور أسرتي العروسين وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

شهد الحفل حضور لافت لعدد من الفنانين، منهم: أحمد زاهر، يسرا، لبلبة، ليلى علوي، إلهام شاهين، محمود حميدة، أشرف عبد الباقي، ماجد المصري، حمادة هلال، محمد رياض وزوجته رانيا محمود ياسين، عبير صبري، أمير شاهين، شريف رمزي وآخرين.


كما حضر من الإعلاميين: هالة سرحان، طارق علام وزوجته دينا رامز، أحمد المسلماني، مجدي الجلاد، وسط أجواء مليئة بالفرح والتهاني.

 

 

 

Image1_1020255121421117404953.jpg

 

Image1_1020255121432742401893.jpg

Image1_1020255121440398836626.jpg

 

Image1_1020255121451333921846.jpg

 

 
Image1_1020255121730527174898.jpg

