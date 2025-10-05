شاهد هاني رمزي يحتفل بزفاف نجله شادي بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام

الوكيل الإخباري- احتفل الفنان هاني رمزي مساء السبت بزفاف نجله شادي على ميرنا سامي عبده، وهي من خارج الوسط الفني، وذلك في إحدى الكنائس الكبرى بالقاهرة، بحضور أسرتي العروسين وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

شهد الحفل حضور لافت لعدد من الفنانين، منهم: أحمد زاهر، يسرا، لبلبة، ليلى علوي، إلهام شاهين، محمود حميدة، أشرف عبد الباقي، ماجد المصري، حمادة هلال، محمد رياض وزوجته رانيا محمود ياسين، عبير صبري، أمير شاهين، شريف رمزي وآخرين.



كما حضر من الإعلاميين: هالة سرحان، طارق علام وزوجته دينا رامز، أحمد المسلماني، مجدي الجلاد، وسط أجواء مليئة بالفرح والتهاني.



















