بنك الملابس الخيري ينهي فعاليات الصالات المتنقلة في الكرك والعقبة

11:43 ص

الوكيل الإخباري- أنهى بنك الملابس الخيري، أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، فعاليات الصالات المتنقلة التي أقامها مؤخرًا في كل من الكرك والعقبة، ضمن جهوده المستمرة لخدمة الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود في مختلف المحافظات. اضافة اعلان





وأكد البنك، في بيان صدر اليوم الأحد، أنه في منطقة المعمورة بلواء الأغوار الجنوبية، وبالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك وجمعية المعمورة الخيرية، نُفِّذت الفعالية داخل صالة بلدية المعمورة يومي الثلاثاء والأربعاء، 30 أيلول الماضي، والأول من تشرين الأول الحالي، حيث تمكّن البنك من خدمة 216 أسرة تضم 1170 فردًا، وتوزيع أكثر من 9485 قطعة ملابس.



وفي محافظة العقبة، أُقيمت الفعالية داخل نادي الخليج يومي الأربعاء والخميس، الأول والثاني من تشرين الأول الحالي، بالتعاون مع مبادرة "اترك أثر" وجمعية الهلال الأحمر/ فرع العقبة، لخدمة الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود وأسر الأيتام، حيث بلغ مجموع ما تم توزيعه هناك 360 أسرة تضم 1561 فردًا، بإجمالي 15129 قطعة ملابس.



وأشار البنك إلى أن مجموع ما تم توزيعه خلال هاتين الفعاليتين في الكرك والعقبة بلغ 576 أسرة تضم 2731 فردًا، بإجمالي يزيد على 24600 قطعة ملابس.



وأكد أن هذه الأنشطة تأتي استكمالًا لرسالته في تعزيز التكافل الاجتماعي، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مشيدًا بتعاون الشركاء والداعمين والمتبرعين الذين يساهمون في استمرار هذه الجهود، وإدخال الدفء والفرح إلى قلوب الأسر العفيفة في مختلف المحافظات.



وأضاف أن تبرعات الأفراد والمؤسسات هي الركيزة الأساسية لاستمرار هذه المبادرات الإنسانية.