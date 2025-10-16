هيئة الخدمة المدنية توضح تصريح: "73 عامًا للتعيين في القطاع العام"

وأشارت الهيئة إلى أن العبارة المذكورة جاءت في سياق الحديث عن تبعات استمرار العمل بنظام المخزون (الدور والترتيب التنافسي)، وضرورة الانتقال التدريجي إلى نظام الإعلان المفتوح، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتحديث القطاع العام، ويتيح فرصًا متكافئة للتنافس على الوظائف.
وبيّن المهندس النهار أن الانتقال التدريجي إلى نظام الإعلان المفتوح يُمثل توجهًا إصلاحيًا واستراتيجيًا يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والعدالة في شَغل الوظائف العامة، من خلال استقطاب الكفاءات وفق معايير الجدارة والمهارات الوظيفية المعتمدة حاليًا، بما يسمح بفتح المجال للأحدث سنًا والأعلى كفاءة.
وأكد رئيس الهيئة أن التعيين في القطاع العام مستمر وفق الاحتياجات السنوية، والتي تُقدّر بنحو سبعة إلى ثمانية آلاف وظيفة سنويًا.
