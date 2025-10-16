هيئة الخدمة المدنية توضح تصريح: "73 عامًا للتعيين في القطاع العام"

08:22 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750224 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أوضحت هيئة الخدمة والإدارة العامة بشأن مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس الهيئة خلال اجتماع اللجنة الإدارية لمجلس النواب، والمتعلق بالعبارة: «ثلاث وسبعون عامًا للتعيين في وظائف القطاع العام»، أن المقطع يمثل جزءًا مقتطعًا من حديثٍ مطوّلٍ لرئيس الهيئة، المهندس فايز النهار، تناول فيه أهمية الانتقال إلى نظام الإعلان المفتوح وأثره الإيجابي في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتعزيز فاعليته. اضافة اعلان





وأشارت الهيئة إلى أن العبارة المذكورة جاءت في سياق الحديث عن تبعات استمرار العمل بنظام المخزون (الدور والترتيب التنافسي)، وضرورة الانتقال التدريجي إلى نظام الإعلان المفتوح، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتحديث القطاع العام، ويتيح فرصًا متكافئة للتنافس على الوظائف.



وبيّن المهندس النهار أن الانتقال التدريجي إلى نظام الإعلان المفتوح يُمثل توجهًا إصلاحيًا واستراتيجيًا يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والعدالة في شَغل الوظائف العامة، من خلال استقطاب الكفاءات وفق معايير الجدارة والمهارات الوظيفية المعتمدة حاليًا، بما يسمح بفتح المجال للأحدث سنًا والأعلى كفاءة.



وأكد رئيس الهيئة أن التعيين في القطاع العام مستمر وفق الاحتياجات السنوية، والتي تُقدّر بنحو سبعة إلى ثمانية آلاف وظيفة سنويًا.