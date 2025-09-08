هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في اليابان عبر معرض متنقل في طوكيو وأوساكا بحضور السفير الأردني

12:38 م

الوكيل الإخباري- اختتمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية، معرضها المتنقل في اليابان، والذي تضمن سلسلة من الفعاليات الترويجية في اليابان شملت العاصمة طوكيو ومدينة أوساكا، بمشاركة واسعة من القطاع السياحي الأردني، إلى جانب حضور قطري تمثل في مشاركة الطيران القطري وشركات إدارة الوجهات في قطر، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مكانة الأردن وقطر كوجهتين سياحيتين بارزتين تستهدفان السائح الياباني. اضافة اعلان





وشارك في المعرض ممثلون عن هيئة تنشيط السياحة الأردنية، ووزارة الاستثمار، وعدد من مكاتب السياحة والسفر الأردنية، إلى جانب السفارة الأردنية في طوكيو.



وفي العاصمة طوكيو، استُهل البرنامج بتنظيم لقاء سياحي موسّع ضم عدداً كبيراً من ممثلي المكاتب السياحية اليابانية، حيث جرى تقديم ندوة تعريفية شاملة عن الأردن، وما يتميز به من مقومات سياحية تجمع بين التاريخ والثقافة والطبيعة الفريدة، كما عقد ممثلو القطاع السياحي الأردني اجتماعات عمل مباشرة مع نظرائهم اليابانيين، رافقتها لقاءات إعلامية ألقت الضوء على الفعالية وأهدافها.



أما في مدينة أوساكا، فركّزت الفعاليات خلال المعرض المتنقل على الترويج السياحي، إلى جانب إبراز الفرص الاستثمارية، حيث أقيم لقاء عُرضت خلاله أبرز مجالات الاستثمار المتاحة في الأردن، تلاه عقد اجتماعات ثنائية مع شركات ومؤسسات يابانية. كما تميز اليوم بإقامة فعالية ضيافة أردنية عكست روح المائدة الأردنية وأجواءها التراثية، إلى جانب لقاءات إعلامية وسياحية سلّطت الضوء على الأردن كوجهة متكاملة للسياحة والاستثمار.



وعبّر السفير الأردني في اليابان، ناصر الشريدة، عن اعتزازه بتنظيم هذا المعرض المتنقل، مؤكداً أن هذه الفعالية تعكس عمق العلاقات الأردنية اليابانية، وتشكل فرصة لتعزيز التعاون في مجالي السياحة والاستثمار. وقال: "نسعى من خلال هذه الجهود المشتركة إلى تعريف الشعب الياباني بالأردن، وما يتمتع به من تاريخ عريق ومقومات سياحية واقتصادية متميزة."



من جانبه، أكد وزير السياحة والآثار، الدكتور عماد حجازين، أن الترويج للأردن في السوق الياباني يمثل خطوة استراتيجية، مشيراً إلى أن السياحة الأردنية تملك مقومات جذب فريدة تستقطب الزائر الياباني الذي يبحث عن التجارب الثقافية والتاريخية المتميزة. وأضاف: "نحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع شركائنا في اليابان، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات السياحية، بما يسهم في تنمية القطاع السياحي ودعم الاقتصاد الوطني."



وفي ختام المعرض المتنقل، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الدكتور عبد الرزاق عربيات، أن هذه المشاركة في المعرض المتنقل تأتي بالتزامن مع مشاركة المملكة في "إكسبو اليابان"، حيث يقدم الجناح الأردني صورة متكاملة عن الأردن تعكس تاريخه وثقافته ومقوماته السياحية والاستثمارية. وأضاف: "نفخر بما يحققه جناح الأردن في إكسبو من حضور لافت وتفاعل إيجابي مع الزوار، الأمر الذي يعزز من مكانة المملكة على الساحة الدولية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع السوق الياباني."



كما شهد الجناح الأردني المشارك في المعرض السياحي الدولي في مدينة أوساكا اليابانية إقبالاً لافتاً من وسائل الإعلام اليابانية والدولية، حيث جرى تنظيم سلسلة من المقابلات الصحافية مع الوفد الأردني المشارك.



وتناولت اللقاءات جوانب متعددة من المنتج السياحي الأردني، والفرص الاستثمارية في القطاع، إضافة إلى تسليط الضوء على المواقع الأثرية والسياحية الفريدة التي تمتاز بها المملكة، وفي مقدمتها البترا، ووادي رم، والبحر الميت، ومناطق السياحة العلاجية.



وقدّم الموسيقار الأردني طلال أبو الراغب تجربة ثقافية سياحية مميزة، جسدت الهوية الأردنية من خلال الموسيقى والعروض الثقافية في كل من طوكيو وأوساكا، كما شارك أيضاً في فعاليات الجناح الأردني في "إكسبو أوساكا"، ما أضفى بُعداً فنياً وحضارياً عكس ثراء التراث الثقافي الأردني وأصالته.



وأعرب الإعلاميون اليابانيون عن إعجابهم بما يقدمه الجناح الأردني من محتوى تفاعلي ومواد ترويجية متطورة، مشيرين إلى أن العرض الأردني تميز بقدرته على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وعكس تنوع المنتج السياحي الأردني وغناه. كما لفتوا إلى أن الأردن يمثل وجهة سياحية تلبي تطلعات السائح الياباني الباحث عن التجارب التاريخية والثقافية الأصيلة.



وأشار بعض الإعلاميين إلى أن الفعالية أتاحت لهم التعرف على فرص استثمارية واعدة في القطاع السياحي الأردني، معتبرين أن هذا الجانب يعزز من مكانة الأردن، ليس فقط كوجهة سياحية، بل كوجهة استثمارية في المنطقة أيضاً.



وأكدوا أن ما قدمه الوفد الأردني في أوساكا شكّل نموذجاً ناجحاً للترويج السياحي المتكامل، يعزز فرص التعاون مع وكالات السفر وشركات الطيران اليابانية، ويفتح المجال أمام إنتاج مواد إعلامية متخصصة للتعريف بالمملكة لدى الجمهور الياباني.