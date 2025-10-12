الأحد 2025-10-12 07:16 م
 

ورشة توعوية لتحسين تغطية محطات البث الإذاعي

ن
جانب من الورشة
 
الأحد، 12-10-2025 06:49 م

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ورشة توعوية حول محطات البث الإذاعي العاملة وفق التشكيل الترددي "FM"، شارك فيها ممثلو شركات محطات البث الإذاعي وممثلون من عدد من الجهات المعنية إلى جانب عدد من الموظفين.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد، جاءت الورشة في إطار حرص "تنظيم الاتصالات" على تحسين تغطية هذه المحطات بما يضمن عدم التأثير السلبي على أنظمة الاتصالات الأخرى، والتي من أهمها تلك المتعلقة بسلامة الملاحة الجوية، وذلك وفقا للتشريعات النافذة وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.


واستعرض المتحدثون من الهيئة أهمية إدارة الهيئة ومراقبتها لطيف الترددات الراديوية وفقا لقانون الاتصالات والتشريعات ذات العلاقة، كما جرى تنفيذ عرض تطبيقي للتداخلات السلبية وتأثيرها على المرخصين وعلى الخدمات المرخصة الأخرى باستخدام بعض أنظمة المراقبة.


وسلط الورشة الضوء على مشاكل التغطية الخاصة بمحطات البث الإذاعي، وبيان ضرورة إجراء المحاكاة الهندسية والتخطيط الراديوي قبل إنشاء هذه المحطات، إضافة إلى استعراض التدابير المقترحة للحد من التداخلات وتحسين التغطية، ومناقشة الإمكانيات المستقبلية لتطبيق البث الإذاعي الصوتي الرقمي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية قرار حكومي هام حول الحجز على أموال وممتلكات المدين

قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء

أخبار محلية قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء

ل

أسواق ومال توقعات بصعود تاريخي لـ"معدن الفقراء"

ل

فلسطين "يديعوت أحرونوت": نتنياهو استسلم بشكل كامل لحماس وأخفى الحقيقة

مكافحة التسول: 594 حملة وضبط 919 متسولاً ومتسولة

أخبار محلية مكافحة التسول: 594 حملة وضبط 919 متسولاً ومتسولة

ل

أخبار محلية انطلاق فعاليات الموسم الثقافي الثالث بلواء بني كنانة

ل

أخبار محلية دورة تدريبية لموظفي جائزة الحسن

ن

أخبار محلية ورشة توعوية لتحسين تغطية محطات البث الإذاعي



 
 





الأكثر مشاهدة