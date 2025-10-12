ورشة توعوية لتحسين تغطية محطات البث الإذاعي

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد، جاءت الورشة في إطار حرص "تنظيم الاتصالات" على تحسين تغطية هذه المحطات بما يضمن عدم التأثير السلبي على أنظمة الاتصالات الأخرى، والتي من أهمها تلك المتعلقة بسلامة الملاحة الجوية، وذلك وفقا للتشريعات النافذة وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.
واستعرض المتحدثون من الهيئة أهمية إدارة الهيئة ومراقبتها لطيف الترددات الراديوية وفقا لقانون الاتصالات والتشريعات ذات العلاقة، كما جرى تنفيذ عرض تطبيقي للتداخلات السلبية وتأثيرها على المرخصين وعلى الخدمات المرخصة الأخرى باستخدام بعض أنظمة المراقبة.
وسلط الورشة الضوء على مشاكل التغطية الخاصة بمحطات البث الإذاعي، وبيان ضرورة إجراء المحاكاة الهندسية والتخطيط الراديوي قبل إنشاء هذه المحطات، إضافة إلى استعراض التدابير المقترحة للحد من التداخلات وتحسين التغطية، ومناقشة الإمكانيات المستقبلية لتطبيق البث الإذاعي الصوتي الرقمي.
