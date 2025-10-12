ورشة توعوية لتحسين تغطية محطات البث الإذاعي

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ورشة توعوية حول محطات البث الإذاعي العاملة وفق التشكيل الترددي "FM"، شارك فيها ممثلو شركات محطات البث الإذاعي وممثلون من عدد من الجهات المعنية إلى جانب عدد من الموظفين.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد، جاءت الورشة في إطار حرص "تنظيم الاتصالات" على تحسين تغطية هذه المحطات بما يضمن عدم التأثير السلبي على أنظمة الاتصالات الأخرى، والتي من أهمها تلك المتعلقة بسلامة الملاحة الجوية، وذلك وفقا للتشريعات النافذة وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.



واستعرض المتحدثون من الهيئة أهمية إدارة الهيئة ومراقبتها لطيف الترددات الراديوية وفقا لقانون الاتصالات والتشريعات ذات العلاقة، كما جرى تنفيذ عرض تطبيقي للتداخلات السلبية وتأثيرها على المرخصين وعلى الخدمات المرخصة الأخرى باستخدام بعض أنظمة المراقبة.