الأميرة رجوة تطلع على أعمال فنية بمستشفى جامعة "سبرينغ فيلد" للصحة النفسية في لندن

الوكيل الإخباري- زارت سمو الأميرة رجوة الحسين، اليوم الاثنين، مستشفى جامعة "سبرينغ فيلد" للصحة النفسية في لندن، التابع لمؤسسة الخدمات الصحية الوطنية، ترافقها سمو الأميرة يوجيني ابنة شقيق جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا.

واطلعت سموها على أعمال فنية في المستشفى، وهو أحد مبادرات جمعية "غرف المستشفيات" الخيرية.



واستمعت سموها إلى شرح قدمته مؤسسة ورئيسة الجمعية نيام وايت، بينت فيه أن الجمعية تعنى بالفنون والصحة النفسية من خلال تعاونها مع فنانين عالميين لإنجاز أعمال فنية دائمة وعالية الجودة في أجنحة الصحة النفسية الداخلية التابعة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، مما يوفر راحة للمرضى.