الأميرة رجوة تطلع على أعمال فنية بمستشفى جامعة "سبرينغ فيلد" للصحة النفسية في لندن

واطلعت سموها على أعمال فنية في المستشفى، وهو أحد مبادرات جمعية "غرف المستشفيات" الخيرية.
واستمعت سموها إلى شرح قدمته مؤسسة ورئيسة الجمعية نيام وايت، بينت فيه أن الجمعية تعنى بالفنون والصحة النفسية من خلال تعاونها مع فنانين عالميين لإنجاز أعمال فنية دائمة وعالية الجودة في أجنحة الصحة النفسية الداخلية التابعة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، مما يوفر راحة للمرضى.
كما زارت سمو الأميرة رجوة برفقة سمو الأميرة يوجيني معرض "هاوزر وويرث" للفن المعاصر والحديث، حيث تشغل الأميرة يوجيني منصبا إداريا.
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات
-
الأميرة عالية تتوج أبطال الدوري الأردني لفروسية القفز عن الحواجز لعام 2025
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
جلالة الملك: الشرق الأوسط "محكوم عليه بالهلاك" ما لم تُقام دولة فلسطينية
-
فصل التيار الكهربائي ببلدة المشارع في الأغوار الشمالية غدا
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل الخضري
-
وزارة البيئة: الوضع في سد الموجب طبيعي ولا مؤشرات على وجود تلوث